Нежные молочные десерты. 3 варианта муссов

В преддверии Дня Святого Валентина мы решили побаловать себя десертами, которые не потребуют много времени на приготовление, но точно придутся по вкусу как взрослым, так и детям. Это муссы.

Слово «мусс» с французского переводится как «пена», то есть десерт должен быть лёгким и воздушным, в отличие от желе. Для приготовления муссов вам понадобится блендер.

Молочный мусс

Ингредиенты: молоко (или сливки) 300 мл, сахар 60 г, желатин 5 г, вода 30 г, ягоды 100 г.

1. Желатин заливаем водой и оставляем на 10 минут для набухания.

2. В сотейнике нагреваем молоко (мы взяли 10%-ные сливки вместо молока) с сахаром до кипения. Снимаем с огня, добавляем туда набухший желатин, всё тщательно перемешиваем и оставляем остывать.

3. Остывшую до комнатной температуры молочную массу взбиваем блендером, разливаем по формочкам и украшаем свежими ягодами или ягодным пюре. Мы использовали голубику.

Получился десерт, который по вкусу похож на панна котту. Очень молочный и нежный.

Мусс из ряженки

Ингредиенты: ряженка 250 мл, сахар 50 г, какао 5 г, желатин 5 г.

1. Желатин заливаем водой и оставляем на 10 минут для набухания.

2. Смесь из ряженки, сахара и какао пробиваем блендером.

3. Желатин нагреваем до растворения и добавляем к ряженке. Ещё раз всё пробиваем блендером.

4. Разливаем по формочкам и убираем в холодильник. При подаче верх можно украсить тёртым шоколадом.

Вкус у этого мусса шоколадный, с нежной кислинкой.

Банановый мусс

Ингредиенты: бананы 2 шт, сливки 200 мл, сгущенное молоко 1 ч.л., желатин 10 г, сок апельсина 50 мл, цедра апельсина по вкусу.

1. В сотейнике нагреть сливки с желатином, и, не доводя до кипения, постоянно мешать, чтобы желатин растворился.

2. С половинки апельсина снимите цедру и выжмите сок.

3. В чаше блендера соедините бананы, апельсиновый сок, цедру и сгущенное молоко. Все пробейте до однородного пюре.

4. Смешайте пюре со сливками, аккуратно перемешайте, разлейте по формочкам и отправьте в холодильник до застывания.

Такой мусс подойдет любителям бананов.

Мы уже готовили шоколадный мусс с клубникой, мусс из белого шоколада, мусс на манной крупе.

Приятного аппетита!