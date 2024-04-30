В этом году Пасху отмечают 5 мая. Традиционно на Пасху пекут куличи и красят яйца. Мы же опробовали рецепт приготовления десертных шоколадных пасхальных яиц, которые нам очень понравились. И хотя мы только начинающие шоколатье, яйца получились вполне симпатичными.

Шоколадные пасхальные яйца

Ингредиенты: мука 80-90 г;

сахар 45 г;

какао 20 г;

яйцо 1 шт.;

разрыхлитель 0,5 ч.л.;

кефир 70 г;

молоко 50 г;

щепотка соли;

растительное масло без запаха 50 г;

творожный сыр 100 г. Для глазури: шоколад белый 150 г;

растительное масло без запаха 15 г;

какао-масло 15 г.

1. Готовим бисквит. В одной миске смешиваем кефир, молоко, 50 г растительного масла, яйцо. В другой - муку, сахар, какао, соль и разрыхлитель. Объединяем сухие и жидкие компоненты, перемешиваем венчиком и выпекаем 15-20 минут в духовке при температура 170 С. Ориентируйтесь на свою духовку.

2. Готовый бисквит остужаем, ломаем на кусочки и добавляем туда творожный сыр. Всё тщательно перемешиваем до образования однородной массы.

3. Из теста скатываем шарики, затем немного сплющиваем с одного конца, придавая им форму яйца. В каждую заготовку вставляем зубочистку и убираем в морозилку на 2 часа. Поверхность яиц получается не абсолютно гладкой, но шоколад это нивелирует.

4. Через 2 часа, когда яйца заморозились, готовим глазурь. Для этого короткими импульсами растапливаем в микроволновой печи отдельно капли белого шоколада, отдельно какао-масло.

!Мы эти компоненты приобрели в специализированном кондитерском магазине. Из «магазинного» шоколада такая глазурь точно не получится.

5. Смешиваем растопленный шоколад, какао-масло и растительное масло, добавляем красители для пищевых продуктов.

6. Каждое яйцо обмакиваем в шоколад и помещаем на подставку из пенопласта.

Для того, чтобы шоколад лёг ровно, покрутите яйцо, подняв вертикально, чтобы лишний шоколад стёк по зубочистке, тогда у вас будут получаться вот такие аккуратные «попки».

! Шоколад постепенно начинает застывать и ложиться неровным толстым слоем, поэтому следите за его консистенцией. Чем он жиже, тем проще покрыть яйцо ровно.

7. Когда все яйца заглазурировали, поместите их в холодильник (не в морозильную камеру).

По вкусу они похожи на шоколадную колбасу.

Такой десерт не стыдно подарить друзьям или родственникам на Пасху. А ещё в процессе могут участвовать дети, и не важно, что получится не очень аккуратно, сам процесс покрытия яиц шоколадной глазурью им точно понравится.

Приятного аппетита!