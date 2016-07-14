Знаменитый десерт «Павлова». Рецепт пирожных-безе со свежими ягодами

Лето! Успеваем готовить пироги и торты со свежими ягодами, сочными, сладкими и душистыми. Нежное безе + взбитые сливки, сверху клубника, малина и листик мяты – вкусно? Очень! Это знаменитый десерт «Павлова», названный в честь русской балерины Анны Павловой, такой же изящный, воздушный и легкий, как её танец.

Придумали Pavlova Cakes почти сто лет назад, в Австралии, во время гастрольного тура балерины по стране. Сейчас существует много вариаций этого десерта, с разными начинками, его пекут и тортом, и порционно, в виде пирожных. Мне нравится порционная подача, красиво и есть удобно. Сделаем?

Классическая «Павлова» снаружи покрыта хрустящей корочкой, а внутри мягкая, похожая на суфле, серединка. Едят этот десерт сразу, потому что безе может размокнуть от крема и сока ягод. Если вам нужно подать пирожное позже, то подсушите безе сильнее.

Пирожные «Павлова»

Понадобится: Яйца (только белки) - 4 шт.; Сахар мелкий – 220 гр.; Уксус винный – 1 ч. л.; Крахмал кукурузный – 2 столовые ложки; Для украшения: Сливки для взбивания 33 % – 200 мл. или маскарпоне – 250 гр. + 2-3 ст. л. сливок; Ванильный сахар – 1 пакетик; Свежие ягоды, листики мяты, базилика, мелиссы.

* Для безейной основы нужно взбить белки. Белки комнатной температуры взбиваются легче, быстрее, и пена получается более пышной.

Желтки не понадобятся в этом рецепте, советую с ними приготовить нежнейшее печенье, которое тает во рту – рецепт здесь!

* Аккуратно отделите 4 белка. Сначала взбивайте на низкой скорости, несколько минут, для появления крупных пузырей пены.

* Увеличьте скорость, взбейте до пышной пены и, не прекращая взбивания, тонкой струйкой всыпьте сахар. Продолжайте взбивать на максимальной скорости, пока не растворится полностью сахар. Белковая масса станет гладкой и белоснежной.

* Влейте уксус, добавьте крахмал и перемешайте до объединения продуктов. Белки готовы, если пена плотная, блестящая, хорошо удерживается на венчике, образуя устойчивые «пики».

* Противень застелите пекарской бумагой, нарисуйте круги диаметром 10 см. Ложкой или с помощью кондитерского мешка выложите белковую массу в виде «корзиночек» – углубление нужно для того, чтобы заполнить пирожное кремом и ягодами. У меня получилось 12 штук.

* Разогрейте духовку до 120-130 градусов, поставьте противень на средний уровень и пеките безе 35-40 минут. «Правильная Павлова» снаружи покрыта хрустящей корочкой, а внутри мягкая, похожая на суфле, серединка. Я сушила почти час, потому что планировала подать пирожные не сразу, а через несколько часов. Остудите пирожные и снимите с бумаги.

* Классический вид этого десерта – с несладкими взбитыми сливками. Сейчас готовят с разными кремами (всякие-разные варианты на основе взбитых сливок, заварной крем, шарлот, курд), и я тоже отступила от классики, сделав начинку из маскарпоне: слегка взбила маскарпоне с ванильным сахаром и тремя ложками сливок. Сахарная пудра с натуральной ванилью сделала крем чуть желтоватым и «в точечку».

Наполняйте кремом, украшайте свежими ягодами, мятой, базиликом, ореховой крошкой. Хрупкие и воздушные, с нежным кремом и сочными кисловатыми ягодами – эти пирожные очень хороши!

Приятного аппетита!