МУСС, мусса, м. (фр. mousse) (кулин.) -

Сладкое кушанье из взбитой в пену фруктовой,

ягодной, молочной или шоколадной массы.

Толковый словарь Ушакова

Вам знаком такой замечательный десерт – ягодный мусс на основе манной крупы? Во многих национальных кухнях есть свои версии этого блюда, и, наверное, ваши мамы и бабушки тоже его готовили. Несмотря на свою простоту, этот десерт заслуживает внимания, ведь у него столько достоинств! Он пышный и нежный, из обычных доступных продуктов, легкий в приготовлении, подходит вегетарианцам и постящимся.

На кашу с вареньем совсем не похоже, главное – разварить крупу и хорошо взбить мусс, и тогда вкус манки будет неразличим.

Клубнику можно заменить черникой, малиной, клюквой, красной смородиной, ежевикой, вишней или другими ягодами, свежими или консервированными фруктами… даже компот подойдет: манку сварите на «жидкой» составляющей компота, а фрукты выньте из него и превратите в пюре. Пробуем?

Клубничный мусс на манной крупе

Понадобится:

Вода – 500 мл.;

Манка – 4 ст. л.;

Сахар – 4 - 6 ст. л.;

Клубника – 300 гр. (пюре – 1 стакан 240 мл.)

Ванильный сахар (по желанию).

· Вскипятите воду и сварите манку. Варить надо долго, чтобы крупинки хорошо разварились – я убавляю огонь, чтобы только немножко пыхтело и побулькивало, и варю минут 20-25. Минут через 10 после начала варки добавляю сахар. Помешивайте, чтоб не пригорело. Должна получиться густая каша, с мягкими, еле заметными крупинками.

· Пока варится манка, делаю клубничное пюре. Клубнику надо разморозить и измельчить блендером в пюре. Я протираю его через сито, чтоб удалить семечки-зернышки. Понадобится стакан пюре (220 мл.), из 300 гр. замороженной клубники обычно получается чуть больше.

· Сваренную манку нужно остудить, можно поставить кастрюлю в миску с холодной водой и помешивать время от времени.

· Миксером взбейте остывшую манку, ванильный сахар и клубничное пюре до пышной воздушной массы – я взбиваю минут 10, на самой большой скорости.

Разлейте в порционные стаканчики, креманки, вазочки и поставьте в холодильник часа на три-четыре, можно дольше, за это время мусс уплотнится.

Если вы не соблюдаете пост, можете подать этот десерт с молоком или взбитыми сливками.