Клубничный мусс на манной крупе
МУСС, мусса, м. (фр. mousse) (кулин.) -
Сладкое кушанье из взбитой в пену фруктовой,
ягодной, молочной или шоколадной массы.
Толковый словарь Ушакова
Вам знаком такой замечательный десерт – ягодный мусс на основе манной крупы? Во многих национальных кухнях есть свои версии этого блюда, и, наверное, ваши мамы и бабушки тоже его готовили. Несмотря на свою простоту, этот десерт заслуживает внимания, ведь у него столько достоинств! Он пышный и нежный, из обычных доступных продуктов, легкий в приготовлении, подходит вегетарианцам и постящимся.
На кашу с вареньем совсем не похоже, главное – разварить крупу и хорошо взбить мусс, и тогда вкус манки будет неразличим.
Клубнику можно заменить черникой, малиной, клюквой, красной смородиной, ежевикой, вишней или другими ягодами, свежими или консервированными фруктами… даже компот подойдет: манку сварите на «жидкой» составляющей компота, а фрукты выньте из него и превратите в пюре. Пробуем?
Понадобится:
Вода – 500 мл.;
Манка – 4 ст. л.;
Сахар – 4 - 6 ст. л.;
Клубника – 300 гр. (пюре – 1 стакан 240 мл.)
Ванильный сахар (по желанию).
· Вскипятите воду и сварите манку. Варить надо долго, чтобы крупинки хорошо разварились – я убавляю огонь, чтобы только немножко пыхтело и побулькивало, и варю минут 20-25. Минут через 10 после начала варки добавляю сахар. Помешивайте, чтоб не пригорело. Должна получиться густая каша, с мягкими, еле заметными крупинками.
· Пока варится манка, делаю клубничное пюре. Клубнику надо разморозить и измельчить блендером в пюре. Я протираю его через сито, чтоб удалить семечки-зернышки. Понадобится стакан пюре (220 мл.), из 300 гр. замороженной клубники обычно получается чуть больше.
· Сваренную манку нужно остудить, можно поставить кастрюлю в миску с холодной водой и помешивать время от времени.
· Миксером взбейте остывшую манку, ванильный сахар и клубничное пюре до пышной воздушной массы – я взбиваю минут 10, на самой большой скорости.
Разлейте в порционные стаканчики, креманки, вазочки и поставьте в холодильник часа на три-четыре, можно дольше, за это время мусс уплотнится.
Если вы не соблюдаете пост, можете подать этот десерт с молоком или взбитыми сливками.
Приятного аппетита!