Сладкие блюда

Запеканка с творогом и маком (рецепт с видео)

Для того, чтобы есть каждый день с удовольствием блюда из круп (ведь крупы составляют основу здорового рациона), нужно готовить из них не только каши

Все мы знаем, что крупы составляют основу здорового рациона. Для, того, чтобы есть их каждый день с удовольствием, нужно готовить их по-разному. Предлагаю попробовать творожную запеканку с крупой Дружба – это смесь пшенной крупы и риса.

Запеканка «Дружба» с творогом и маком

 

Понадобится:

Крупа «Дружба» (смесь рисовой и пшенной крупы) – 100 гр. (1 варочный пакетик);

Творог – 350 гр.;

Яйцо – 2 шт. (если яйца мелкие, возьмите 3 шт.);

Сахар – 3-4 ст.л.;

Мука – 3 ст.л.

Разрыхлитель – ½  ч.л.

Соль – щепотка.

Для маковой начинки:

Мак – 100 гр.;

Манка – 1 ст.л. с горкой;

Сахар – 2-3 ст. л.;

Масло сливочное – 50 гр.;

Молоко или вода – 80-100 мл.;

Яйцо маленькое – 1 шт. (или половинка большого);

 

·        Сварите крупу в пакетике для варки в подсоленной воде до полной готовности – 20 минут, выньте и остудите. Пшенку и крупяные смеси с пшенкой в варочных пакетах удобны, потому что их не нужно перебирать и промывать, иначе пшенку придется промыть в нескольких водах, да еще ошпарить кипятком, чтобы крупа не горчила.

·        Творог можно протереть через сито, тогда запеканка будет нежнее. Но если творог мягкий, достаточно хорошо растереть его с яйцами и сахаром, добавить остывшую крупу, щепотку соли и муку, положить половину чайной ложки разрыхлителя.  

 

 

·        Для маковой начинки мак предварительно запарьте: залейте крутым кипятком на 15-20 минут, чтобы маковые зерна стали мягче, и ушла горечь.

Затем воду нужно слить, можно мак на сито откинуть. Добавьте сахар, 2-3 столовых ложки (пробуйте, по вкусу можно еще добавить сахар), манку, молоко и растопленное (или хорошо размягченное) масло. Вмешать маленькое яйцо, если яйцо крупное – разделите пополам,  половину положите в маковую начинку, другую половину добавьте в творожную часть запеканки.

 

 

·        Жаростойкую форму для запекания смажьте маслом, и выложите творожную массу, сверху вылейте маковую начинку.

 

 

Запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 40 минут, чтобы запеканка стала плотной и зарумянилась.

 

 

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию:

 

