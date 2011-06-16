Запеканка с творогом и маком (рецепт с видео)

Все мы знаем, что крупы составляют основу здорового рациона. Для, того, чтобы есть их каждый день с удовольствием, нужно готовить их по-разному. Предлагаю попробовать творожную запеканку с крупой Дружба – это смесь пшенной крупы и риса.

Запеканка «Дружба» с творогом и маком

Понадобится:

Крупа «Дружба» (смесь рисовой и пшенной крупы) – 100 гр. (1 варочный пакетик);

Творог – 350 гр.;

Яйцо – 2 шт. (если яйца мелкие, возьмите 3 шт.);

Сахар – 3-4 ст.л.;

Мука – 3 ст.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль – щепотка.

Для маковой начинки:

Мак – 100 гр.;

Манка – 1 ст.л. с горкой;

Сахар – 2-3 ст. л.;

Масло сливочное – 50 гр.;

Молоко или вода – 80-100 мл.;

Яйцо маленькое – 1 шт. (или половинка большого);

· Сварите крупу в пакетике для варки в подсоленной воде до полной готовности – 20 минут, выньте и остудите. Пшенку и крупяные смеси с пшенкой в варочных пакетах удобны, потому что их не нужно перебирать и промывать, иначе пшенку придется промыть в нескольких водах, да еще ошпарить кипятком, чтобы крупа не горчила.

· Творог можно протереть через сито, тогда запеканка будет нежнее. Но если творог мягкий, достаточно хорошо растереть его с яйцами и сахаром, добавить остывшую крупу, щепотку соли и муку, положить половину чайной ложки разрыхлителя.

· Для маковой начинки мак предварительно запарьте: залейте крутым кипятком на 15-20 минут, чтобы маковые зерна стали мягче, и ушла горечь.

Затем воду нужно слить, можно мак на сито откинуть. Добавьте сахар, 2-3 столовых ложки (пробуйте, по вкусу можно еще добавить сахар), манку, молоко и растопленное (или хорошо размягченное) масло. Вмешать маленькое яйцо, если яйцо крупное – разделите пополам, половину положите в маковую начинку, другую половину добавьте в творожную часть запеканки.

· Жаростойкую форму для запекания смажьте маслом, и выложите творожную массу, сверху вылейте маковую начинку.

Запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 40 минут, чтобы запеканка стала плотной и зарумянилась.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию: