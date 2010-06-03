Очень хочется настоящего лета... И свежей пахучей клубники - сорвать с кустика и сразу в рот, а у неё один бочок теплый, нагретый солнышком, а другой прохладный, и на языке так сла-а-адко, и на душе хорошо. А пока на грядке еще только цветочки, немножко клубники можно купить – в продаже уже появилась ароматная и даже сладкая клубника – и приготовить с ней кнедлики.

Если коротко, кнедлики – это небольшие кусочки теста, сваренные в воде или на пару. А если с подробностями – можно целую книгу написать. Принято считать, что кнедлики – национальное блюдо чешской, словацкой, немецкой и австрийской кухни, хотя у венгров и болгар, итальянцев и поляков, украинцев и белорусов тоже есть рецепты, в той или иной степени похожие на кнедлики. До сих пор неизвестно точно, в какой стране их придумали, и как давно: «Первые кнедлики, вероятно, появились в Китае, в Древнем Египте или у Шумеров... Известно лишь то, что в кухне Японии и Китая кнедлики используются уже несколько тысяч лет. Первые рецепты изготовления кнедликов в Европе содержатся в римской кулинарной книге Апиция. Он описывает три рецепта приготовления кнедликов». ( Источник ) Поначалу кнедлики были едой бедняков, и готовились из подсохшего хлеба. Сейчас кнедлик может быть картофельным, дрожжевым, творожным, заварным, манным; с начинкой или без; соленым или сладким; самостоятельным блюдом, гарниром, добавкой к супу или десертом.

Творожные кнедлики с клубникой – это что-то вроде ленивых вареников с клубничиной внутри, несмотря на заковыристое заграничное название, блюдо, в общем-то, вполне «наше», понятное. Любите творог и клубнику? Давайте приготовим!

«По секрету» скажу, что клубнику вполне можно заменить другими фруктами или ягодами, на ваш вкус (например, абрикосами, сливами, кусочками персика, черешней без косточки, черникой, малиной). А еще их можно налепить – и заморозить, а потом сразу, не размораживая, варить.

Творожные кнедлики с клубникой

Понадобится: Творог 9% – 500 г. Клубника – 400-500 г. Яйца – 3 шт. Манка – полстакана (100 г.) Сахар – 1/2 стакана Масло сливочное – 50 г. Соль – щепотка; Для крошки-обсыпки: Батон или белая булка – примерно треть, понадобится ок. 1 стакана крошек; Сахар – 1 ст.л.; Масло сливочное – 2 ст. л. Для ароматизации (по желанию) – корица, ваниль, лимонная цедра. Немного муки для раскатывания теста. Из такого количества получается примерно 20 штук. Стакан берём объёмом 250 мл.

Про творог

Нужен некислый творог, хорошо отжатый, при этом без жестких крупинок. Что такое «хорошо отжатый»? Будете в магазине, обратите внимание – в одних банках-коробках с творогом между творожными крупинками или на дне видно жидкость (сыворотку), а в других нет. Так вот если сыворотки много, а творог такой… немного размазня, лучше не берите. В него придётся добавить больше муки, либо до начала готовки выложить его на марле/салфетке на сито, да сверху прижать чем-нибудь тяжелым, чтоб эта сыворотка отделилась и стекла. В принципе, сложного ничего тут нет, но когда есть возможность выбрать…

Другая крайность – отжатый досуха творог, он очень рассыпчатый и крупинки мельче. Грубые сухие крупинки будут неприятно ощущаться даже в готовом блюде. Нужен творог чуть влажный, немного зернистый, слоистый, несыпучий – в общем, золотая середина. Замечу, что именно из такого творога и получаются самые вкусные сырники, вареники, запеканки и им подобные творожные штучки. Жирность творога тоже имеет значение – чем выше жирность, тем пышнее и лучше держат форму запеканки и сырники. Да, и обязательно читайте состав – иначе вместо творога можете приобрести «творожный продукт» с добавкой растительных жиров.

· Три яйца и полстакана сахара надо взбить до полного растворения сахара и получения пышной массы кремового цвета. Я включаю комбайн, и пока яйца взбиваются…

· …протираю через сито творог (хотя бы раз, лучше – два раза), чтоб он стал воздушным и однородным. К творогу надо поочередно добавить манку, растопленное масло, щепотку соли и яичный крем, размешать хорошенечко – и поставить на час в холодильник.

Тесто получается некрутым, вязким, но за час в холодильнике манка набухнет и тесто окрепнет. Если все же сомневаетесь, добавьте две-три ложки муки или манки, но не увлекайтесь – иначе тесто потеряет нежность, а кнедлики выйдут твердыми.

· Теперь можно заняться изготовлением посыпки. Батон натрите на терке или измельчите в крошку в комбайне, распустите в сковороде сливочное масло, и поджарьте крошки с сахаром до золотистого цвета. Готовую крошку можно ароматизировать – корицей, кардамоном, ванилью, апельсиновой или лимонной цедрой.

· Клубнику (абрикосы, сливы и пр.) вымойте, удалите веточки-плодоножки (косточки). Вскипятите воду со щепоткой соли в широкой кастрюле.

· Для того чтобы слепить кнедлики, разделочную доску и руки посыпайте мукой. Кусочек теста размером приблизительно с крупный грецкий орех (больше или чуть меньше - в зависимости от размера ягод) на ладони или на доске расплющите в лепешку, и аккуратно заверните ягодку. Покатайте в ладонях, чтобы получился шарик.

· Варить при слабом кипении, после того как всплывут – минуты три. Доставайте шумовкой и сразу обваливайте в сухариках. Подавайте кнедлики горячими, с холодной сметаной. Украсить можно листиками мяты – её свежий аромат и вкус отлично сочетается с клубникой.