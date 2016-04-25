Чтобы порадовать своих родных и гостей, я сделаю творожную пасху с вареными желтками. Она нежная, вкусная, и приготовить её легко!

Я знаю, что многие избегают блюд, в которые входят сырые яйца, без тепловой обработки. Плюс этого рецепта – использование вареных желтков.

Пасха творожная с вареными желтками

Вам понадобится: Творог – 400 г.; Сахар – 100 г.; Масло сливочное 82,5% – 120 г.; Жирная сметана (больше 20%) - 100 г.; Яйца (желтки) – 5 шт.; Ванильный сахар – 2 пакетика; Цукаты, изюм, сухофрукты – 100 - 150 г.

*Сухофрукты вымойте и замочите в роме, ликере, коньяке – накануне готовки, на ночь или на несколько часов. Крупные сухофрукты разрежьте на части размером с изюмину, цукаты тоже нарежьте. Замачивать в алкоголе не обязательно, можно взять апельсиновый сок, крепкий ароматный чай. Мягкие сухофрукты можно вообще не замачивать, только вымыть и обсушить.

*Яйца сварите, отделите желтки. Белки в этом рецепте не понадобятся (используйте в салат).

*Сливочное масло и творог достаньте из холодильника заранее, пусть согреются до комнатной температуры, тогда с ними проще будет работать. Масло должно стать мягким, почти текучим.

*Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром, до образования пышного крема. Добавьте сметану. После добавления сметаны сахар полностью растворится.

*Очень важно качество творога – нужен мягкий, свежий, некислый творог, вкусный, тогда и пасха получится вкусная. Творог и желтки протрите через сито. Это разбивает крупинки и делает творог воздушным, пышным.

*Соедините масляную и творожную массу, добавьте изюм/орехи/ цукаты. Аккуратно перемешайте.

*Форму для пасхи, сито или дуршлаг застелите влажной тканью или марлей. Поставьте форму в ковш или банку, куда будет стекать сыворотка. Выложите в пасочницу творожную массу, заверните края ткани наверх, накройте доской или тарелкой, прижмите чем-нибудь тяжелым. Оставьте на пару часов при комнатной температуре, потом уберите в холодильник на ночь.

*Выньте пасху и украсьте цукатами, орешками, цветной посыпкой, шоколадом. Режут пасху ножом, как кекс или горизонтально, ниткой (оберните вокруг пасхи, скрестите концы и потяните в разные стороны).

Приятного аппетита!

