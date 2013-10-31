Крем-брюле с лавандой (рецепт с видео)

Приготовим ванильно-сливочный десерт - крем-брюле с лавандой. Десерт готовится быстро и несложно.

Возможности использования лаванды в разных блюдах ограничены только нашим воображением: сладкий, теплый аромат натуральной лаванды украсит большинство десертов, с лавандой можно печь кексы и печенье, добавлять в варенье и компоты, заваривать чай. В несладких блюдах лаванда может сочетаться с пряными травами (шалфей, розмарин, тимьян, фенхель), с лимонной и апельсиновой цедрой.

Самый простой вариант – приготовить лавандовую соль, для этого нужно соединить цветки лаванды, крупные кристаллы морской соли и тертую цедру апельсина, перемешать, подсушить и пересыпать в мельницу. Такой смесью можно приправить овощи, рыбу, морепродукты. Если к этой соли добавить чеснок, оливковое масло, розмарин – получится маринад для мяса. С добавкой белого вина, черного перца, капельки меда и горчицы – маринад для креветок.

Мне очень понравился крем-брюле с лавандой, благодаря лаванде этот нежный ванильно-сливочный десерт приобрел тонкий цветочный аромат, напоминающий о теплом беззаботном лете.

Если вы никогда не готовили с лавандой, рекомендую попробовать! Если в домашних запасах лаванды не найдется, её легко и просто купить в интернет-магазине «Айдиго».

Крем-брюле с лавандой

Понадобится: Яйца (только желтки) – 7-8 шт. Сливки 33% - 600 мл. Сахар коричневый – ½ стакана (1/3 стакана в крем, остальное для карамельной корочки); Мед – 2 ст.л.; Цветы лаванды - 2 ст.л. Стручок ванили – 1 шт.

* Сначала нужно ароматизировать сливки ванилью и лавандой. Я рекомендую натуральную стручковую ваниль, она даст необыкновенный теплый аромат, хотя, при необходимости, вы можете заменить её ванильным сахаром. Стручок ванили разрежьте вдоль пополам, и вместе с лавандой добавьте в сливки.

* Доведите до закипания, снимите с огня и оставьте на 10-15 минут, настояться. После этого сливки нужно процедить, вернуть на огонь и снова подогреть, почти до кипения. В данном случае процеживать рекомендуется, чтобы цветки лаванды не нарушили нежную структуру десерта, в кексы и прочую выпечку можно положить лаванду целиком или в виде порошка.

* Желтки нужно растереть с сахаром (не взбивать) до бледно-желтого цвета и полного растворения сахара, тонкой струйкой влить горячие сливки и размешать.

* Если образовалась пена, дайте немного отстояться, потому что пузырьки воздуха при дельнейшем выпекании крема образуют пустоты и деформируют десерт.

* Формочки для крем-брюле (невысокие, круглые, с прямыми стенками) или другие огнеупорные формочки (например, кокотницы для жюльена) поставьте в глубокий противень, налейте в них яично-сливочную смесь. Сам противень нужно заполнить кипятком до высоты крема в формах, примерно до 2/3 высоты формочек.

* Запекать примерно 40 минут в разогретой до 160 градусов духовке, без конвекции и только с нижним нагревом, потому что верх десерта румяниться не должен. Готовый крем-брюле плотный по краям, а серединка кажется недопеченной, жидковатой – это правильно, при остывании и выдержке в холоде десерт уплотнится.

* Формочки с кремом остудите, и поставьте в холодильник на несколько часов, лучше на ночь – за это время крем-брюле приобретет плотную и нежную, шелковистую текстуру.

* Подавать крем-брюле нужно холодным, а перед подачей сделать тонкую, хрустящую карамельную корочку. Профессиональные кондитеры делают её при помощи специальной горелки, а в домашних условиях можно воспользоваться сильно разогретым грилем: посыпать десерт очень тонким слоем мелкого сахара и поставить под горячий гриль на 2-3 минуты, чтобы сахар расплавился и зазолотился.

* В заключение замечу, что этот лавандовый крем настолько хорош, что даже отсутствие горелки и гриля не должно вас останавливать – просто полейте крем-брюле ложечкой душистого меда, ведь он так хорошо дополняет теплый летний аромат лаванды!



Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта:

