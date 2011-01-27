Десерт из фруктов с овсяными хлопьями без выпечки (рецепт с видео)

Правильное питание вовсе не означает отказ от сладкого. Попробуйте десерт из яблок и груш с хрустящими овсяными хлопьями! В нем свежие фрукты, орехи и мед, его легко приготовить, и он такой вкусный! Наверняка понравится вашим сладкоежкам.

Если овсянка вам не по душе, замените её ржаным хлебом. Хрустящие карамельные крошки отлично сочетаются с яблоком и корицей, и получится у вас блюдо в скандинавском стиле, особенно, если украсить его взбитыми сливками.

Используйте этот рецепт как базовый и придумайте свой вариант! Такие десерты готовят с печеньем и бисквитом, свежими ягодами и консервированными фруктами, ликерами и сиропами, украшают маленькими воздушными безе и взбитыми сливками, шоколадом и орехами.

Десерт из яблок и груш с хрустящими овсяными хлопьями

Понадобится:

На 4 порции

Овсяные хлопья (геркулес) – 1 стакан;

Орехи молотые – ½ стакана;

Сахар коричневый – ½ стакана;

Сливочное масло – 100 гр.;

Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.;

Груши – 2 шт.;

Лимонный сок и цедра.

Сметана густая, не кислая или натуральный йогурт – 200-300 мл;

Мед жидкий – 2-3 ч. л.;

К яблокам или хлопьям можно добавить пряности по вкусу – корицу, кардамон, имбирь, гвоздику.

Примечание: Сметану можно заменить натуральным йогуртом, творожком типа «Активия», пудингом, заварным кремом или взбитыми сливками.

1. Перемешайте овсяные хлопья с молотыми орехами, большей частью сахара и корицей. На сковородке растопите половину сливочного масла, и поджарьте хлопья, помешивая, на среднем огне – до золотистого цвета. Переложите на тарелку, чтобы остыли - остывшие хлопья станут хрустящими, потому что сахар превратился в карамель.

2. Яблоки и груши нужно очистить и нарезать кубиками, посыпать оставшимся сахаром и лимонной цедрой, сбрызнуть соком лимона, если яблоки сладкие. На сковородке разогрейте ворую половину масла и поджарьте фрукты – они должны немного подрумяниться и стать чуть мягче, сохраняя форму. Переложите на тарелку, чтобы полностью остыли.

3. В порционные десертные вазочки или стаканы укладываю слоями: хрустящие хлопья, фрукты, сметану и поливаю жидким медом – полчайной ложечки достаточно. Если хотите, можете мед добавить прямо в сметану, а мне нравится сочетание сладких хрустящих хлопьев, меда и сметанной кислинки.

Украсьте десерт тертым шоколадом, засахаренными орешками и листиками мяты или мелиссы.

Приятного аппетита!

