Десерт из фруктов с овсяными хлопьями без выпечки (рецепт с видео)
Правильное питание вовсе не означает отказ от сладкого. Попробуйте десерт из яблок и груш с хрустящими овсяными хлопьями! В нем свежие фрукты, орехи и мед, его легко приготовить, и он такой вкусный! Наверняка понравится вашим сладкоежкам.
Если овсянка вам не по душе, замените её ржаным хлебом. Хрустящие карамельные крошки отлично сочетаются с яблоком и корицей, и получится у вас блюдо в скандинавском стиле, особенно, если украсить его взбитыми сливками.
Используйте этот рецепт как базовый и придумайте свой вариант! Такие десерты готовят с печеньем и бисквитом, свежими ягодами и консервированными фруктами, ликерами и сиропами, украшают маленькими воздушными безе и взбитыми сливками, шоколадом и орехами.
Десерт из яблок и груш с хрустящими овсяными хлопьями
Понадобится:
На 4 порции
Овсяные хлопья (геркулес) – 1 стакан;
Орехи молотые – ½ стакана;
Сахар коричневый – ½ стакана;
Сливочное масло – 100 гр.;
Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.;
Груши – 2 шт.;
Лимонный сок и цедра.
Сметана густая, не кислая или натуральный йогурт – 200-300 мл;
Мед жидкий – 2-3 ч. л.;
К яблокам или хлопьям можно добавить пряности по вкусу – корицу, кардамон, имбирь, гвоздику.
Примечание: Сметану можно заменить натуральным йогуртом, творожком типа «Активия», пудингом, заварным кремом или взбитыми сливками.
1. Перемешайте овсяные хлопья с молотыми орехами, большей частью сахара и корицей. На сковородке растопите половину сливочного масла, и поджарьте хлопья, помешивая, на среднем огне – до золотистого цвета. Переложите на тарелку, чтобы остыли - остывшие хлопья станут хрустящими, потому что сахар превратился в карамель.
2. Яблоки и груши нужно очистить и нарезать кубиками, посыпать оставшимся сахаром и лимонной цедрой, сбрызнуть соком лимона, если яблоки сладкие. На сковородке разогрейте ворую половину масла и поджарьте фрукты – они должны немного подрумяниться и стать чуть мягче, сохраняя форму. Переложите на тарелку, чтобы полностью остыли.
3. В порционные десертные вазочки или стаканы укладываю слоями: хрустящие хлопья, фрукты, сметану и поливаю жидким медом – полчайной ложечки достаточно. Если хотите, можете мед добавить прямо в сметану, а мне нравится сочетание сладких хрустящих хлопьев, меда и сметанной кислинки.
Украсьте десерт тертым шоколадом, засахаренными орешками и листиками мяты или мелиссы.
Приятного аппетита!