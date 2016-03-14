Бисквитный рулет – выпечка быстрая и простая, 20 минут на приготовление коржа и еще пара минут на то, чтобы намазать его джемом, вареньем, шоколадной пастой или вареной сгущенкой. Рулет с узором готовится дольше минут на 10 – столько, сколько вам понадобится на рисунок.

Рулет с кремом из маскарпоне лучше печь заранее. Бисквит полностью охлаждают, чтобы наполнять нежными сливочными и масляными кремами, а потом выдерживают несколько часов в холодильнике.

Бисквитный рулет с узором

Понадобится (на большой рулет длиной ок. 25 см., шириной ок. 8-9 см.): Рулет:

Яйца - 4 шт.;

Сахар – 100 гр.;

Мука – 130 гр.;

Разрыхлитель – 1,5 чайная л.;

Молоко – 50 мл;

Масло растительное – 1 ст. л.;

Для цветного теста – какао или пищевой краситель. Крем:

Маскарпоне – 400-500 гр.;

Сливки 10% - ок. 70 мл.

Сахар – 1/3 – ¼ стакана.

* Подготовка. Для того, чтобы сделать узор на рулете, приготовьте маленький кондитерский мешок или кулечек-корнетик, свернутый из бумаги для выпечки. Сверните плотно, закрепите степлером, кончик пока не отрезайте. Для подкрашивания теста нужно какао или пищевой краситель. Для того, чтобы узор точно получился, нужен шаблон – нарисуйте или распечатайте рисунок, чтобы подложить под бумагу, на которой будете выпекать бисквит. Можно нарисовать карандашом - нарисуйте на обратной стороне бумаги для выпечки. Помните, что все буквы нужно писать в зеркальном отражении, чтобы на готовом бисквите слова получились читабельными.

* Существуют разные способы приготовления бисквитного теста, этот один из самых простых и ленивых – яйца взбиваются с сахаром целиком без разделения на желток и белок. Сначала взбиваю на средней скорости, чтобы сахар начал растворяться, потом скорость можно увеличить и взбивать до полного растворения сахара до образования пышной легкой светло-желтой массы, похожей на крем.

* Пока миксер работает, приготовьте противень, накройте его бумагой для выпечки или силиконовой подложкой. У меня противень размером 30*40 см., для меньшего размера нужно уменьшить количество продуктов или разделить тесто и печь по частям. Толстый слой бисквита будет ломаться при сворачивании рулетом, и получится мало витков.

* Включите духовку на разогрев, до 200 градусов.

* Муку смешайте с разрыхлителем. В молоко влейте масло. К взбитым яйцам добавьте муку, аккуратно перемешайте лопаточкой «снизу-вверх». Добавьте молоко и еще раз перемешайте. Получилось легкое тесто, немного жиже, чем на оладьи.

* Если делать без узоров, то уже можно вылить тесто на противень, разровнять и печь. Для узоров отложите 2-3 столовые ложки теста в небольшую посудину, добавьте какао или пищевой краситель (в этом случае – еще и чайную ложку муки). Размешайте тщательно. От какао или муки тесто станет гуще и узор не будет растекаться.

* Наполните кондитерский мешок или бумажный корнетик, заверните край и отрежьте самый кончик кулька, чтобы рисовальная масса выдавливалась тонко. Рисунок можно сделать только на половине бисквита, то, что без рисунка, завернется внутрь. Нарисовали, и сразу поставьте противень в духовку, на 2 минуты. Тесто «схватится» и узор не размажется, когда вы будете выкладывать поверх него основное тесто.

* Нужно действовать быстро, но аккуратно. Разровняйте тесто, выравнивая толщину слоя, особенно по краям. Пеките 10-12 минут, у меня испекся за 10 – корж стал золотистый, в середине слегка пружинит.

* Сразу, пока горячий, сверните его рулетом вместе с бумагой, на которой бисквит пекся и отставьте в сторону – остывать. Сворачивать начинайте с того края, который без рисунка.

* Намазать можно чем угодно – любой крем, джем, повидло, шоколадная паста, вареная сгущенка. Я сделала сливочный крем из маскарпоне, он готовится 5 минут: взбейте-смешайте ручной взбивалкой маскарпоне с сахаром (немного) и 10% сливками. Сливки подливала в процессе, должен получиться пышный крем, который держит форму и не растекается.

* Для этого крема бисквит остудила практически до комнатной температуры – на горячем крем растает и потечет. Джемом можно мазать и теплый рулет.

* Разворачивайте рулет, снимайте бумагу. Рисунок отделяется похуже, придерживайте и помогайте ножом, если нужно, особенно там, где тонкие линии. Намажьте бисквит кремом - к внутреннему краю слой крема толще, к другому сходит «на нет», иначе при сворачивании крем выдавится. Заверните в бумагу, в которой пекли, и оставьте на несколько часов – бисквит пропитается, и его будет легче разрезать. Перед тем, как подавать к столу, обрежьте неровные края.

* Если испекли рулет без узоров, его можно посыпать сахарной пудрой или сделать полоски растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!