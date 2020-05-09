Кекс из кукурузных хлопьев
Приготовим простой домашний кекс с кукурузными хлопьями. Идея возникла неожиданно: я ошибочно купила не те хлопья, которые любит ребенок. Они оказались жестковатыми и несладкими. Что ж, придется маме пофантазировать, куда теперь их применить. Тем более, сидя дома на карантине, хочется покреативить и приготовить что-то особенное.
Понадобится
Сахар - 1 стакан,
Кукурузные хлопья - 2 стакана,
Мука - 1 стакан,
Сливочное масло или маргарин - 150 грамм,
Сметана - 100 грамм,
Яйцо - 3 штуки,
Разрыхлитель теста - 2 чайные ложки (13 грамм упаковка).
Приготовление:
* Соединяем чуть размягченное масло (или маргарин) и сахар при помощи миксера до однородной массы.
* Добавляем в тесто постепенно по одному яйцу и перемешиваем миксером.
* К полученной массе добавим сметану и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем.
* Теперь очередь кукурузных хлопьев. На этом этапе миксер нам уже не понадобится. Очень аккуратно добавляем хлопья и перемешиваем ложкой.
* В последнюю очередь высыпаем муку, и также аккуратно ложкой вымешиваем тесто до получения однородной массы.
* Тесто готово, даем ему постоять 10 минут, чтобы хлопья немного разбухли.
* Выливаем тесто для кекса в приготовленную форму. Предварительно я смазала форму маслом и чуть присыпала мукой, чтобы готовый кекс было легко извлечь. Пригодилась советская форма для кекса, которую я не доставала более 20 лет).
* Ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Кекс готов! Даем остыть и украшаем сверху на свое усмотрение. У меня сахарная помадка с соком апельсина и кондитерская посыпка.
Десерт получился очень мягкий, пышный, а главное вкусный! Хлопья внутри стали мягкими - отличное сочетание в выпечке.
Делали такой кекс впервые, и нам он очень понравился. Готовится быстро и из недорогих продуктов, которые всегда под рукой.