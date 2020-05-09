Приготовим простой домашний кекс с кукурузными хлопьями. Идея возникла неожиданно: я ошибочно купила не те хлопья, которые любит ребенок. Они оказались жестковатыми и несладкими. Что ж, придется маме пофантазировать, куда теперь их применить. Тем более, сидя дома на карантине, хочется покреативить и приготовить что-то особенное.

Кекс из кукурузных хлопьев

Понадобится Сахар - 1 стакан, Кукурузные хлопья - 2 стакана, Мука - 1 стакан, Сливочное масло или маргарин - 150 грамм, Сметана - 100 грамм, Яйцо - 3 штуки, Разрыхлитель теста - 2 чайные ложки (13 грамм упаковка).

Приготовление:

* Соединяем чуть размягченное масло (или маргарин) и сахар при помощи миксера до однородной массы.

* Добавляем в тесто постепенно по одному яйцу и перемешиваем миксером.

* К полученной массе добавим сметану и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем.

* Теперь очередь кукурузных хлопьев. На этом этапе миксер нам уже не понадобится. Очень аккуратно добавляем хлопья и перемешиваем ложкой.

* В последнюю очередь высыпаем муку, и также аккуратно ложкой вымешиваем тесто до получения однородной массы.

* Тесто готово, даем ему постоять 10 минут, чтобы хлопья немного разбухли.

* Выливаем тесто для кекса в приготовленную форму. Предварительно я смазала форму маслом и чуть присыпала мукой, чтобы готовый кекс было легко извлечь. Пригодилась советская форма для кекса, которую я не доставала более 20 лет).

* Ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Кекс готов! Даем остыть и украшаем сверху на свое усмотрение. У меня сахарная помадка с соком апельсина и кондитерская посыпка.

Десерт получился очень мягкий, пышный, а главное вкусный! Хлопья внутри стали мягкими - отличное сочетание в выпечке.

Делали такой кекс впервые, и нам он очень понравился. Готовится быстро и из недорогих продуктов, которые всегда под рукой.