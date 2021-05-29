Предлагаю рецепт очень вкусного лимонного кекса. Можно приготовить в мультиварке или духовке. Он получается мягкий, сочный, пропитанный лимонным сиропом, и будет по достоинству оценен любителями выпечки с цитрусовыми. Несмотря на то, что готовый кекс заливается горячей пропиткой, внутри он не мокрый, а мягкий и чуть влажный.

Приготовить его несложно, попробуйте! Нам понравился кекс, наверняка и вы его полюбите, такой он элегантный!

Очень вкусный лимонный кекс

Понадобится: Масло сливочное – 180 гр.; Яйца – 3 шт.; Сахар – 2/3 стакана; Лимон – 1 шт.; Мука – 2 стакана; Разрыхлитель – 1,5 чайные ложки; Соль – щепотка. Для пропитки: Лимон – 1 шт.; Сахар – 4 ст. ложки; Вода; Глазурь: Сахарная пудра – 75 гр.; Лимонный сок – 1 ст.л.; Масло сливочное – 1 неполная столовая ложка.

* Приготовление теста простое. Я делаю в кухонном комбайне (миксере), а можно взбивать ручным миксером. Сначала взбиваю масляно-яичный крем, затем добавляем муку, и можно печь.

* Масло достаньте заранее, чтобы согрелось до комнатной температуры. Можно сразу нарезать его кубиками, тогда оно станет мягким намного быстрее.

* Лимоны хорошо вымойте щеткой, с горячей водой – для этого пирога нужна цедра. Один лимон пойдет в тесто, второй понадобится позже, для пропитки, поэтому выжимаю сок и снимаю цедру только с одного. Цедра – это верхний желтый слой кожуры, снимается аккуратно, мелкой теркой, только до белого слоя.

* Взбейте масло с сахаром до побеления масла, и частичного растворения сахара, после этого по одному добавляйте яйца и продолжайте взбивать. Я добавляю яйца, не выключая миксер, и взбиваю до образования легкого на вид крема, слегка желтоватого цвета, и полного растворения крупинок сахара.

* Переключите миксер на минимальную скорость, влейте лимонный сок и перемешивайте недолго, только до однородного состояния.

* Перелейте лимонный крем в миску, добавьте цедру, муку, смешанную с разрыхлителем и солью и быстро замесите легкое пышное тесто. Перекладывайте в форму или чашу мультиварки и можно печь. Я испекла кекс в мультиварке Панасоник, на режиме Выпечка, 60 минут.

* Если печете в духовке, её нужно разогреть заранее до 180 градусов, и печь кекс примерно минут 50, до румяной корочки. Проверяйте готовность деревянной шпажкой: проткнули в середине кекс, если шпажка вышла сухая, без налипших крошек – готово, если нет – пеките еще.

* Пока кекс печется, приготовьте пропитку: снимите цедру со второго лимона, я сделала тонкие стружки (на средней терке), и выжмите сок. Получилось 75 мл. сока, к нему нужно долить столько воды, чтобы получилось 200 мл. В ковшике вскипятите сок с цедрой и сахаром, и варите минут 10 на среднем огне. За это время цедра станет прозрачной, и сироп уварится (уменьшится в объеме) примерно на четверть.

* Кекс испекся. Сразу же, пока горячий, залейте пропиткой - можно прямо в форме, если пекли в духовке. Я достала свой кекс из мультиварки, и заливать буду на блюде: шпажкой делаю много глубоких дырочек, и равномерно поливаю сиропом. Теперь оставьте кекс на пару часов, для пропитывания.

* Можно украсить верх кекса глазурью или посыпать сахарной пудрой, а можно и так съесть: получился сочный, влажный, ароматный, с деликатной лимонной кислинкой, кекс. Дети сказали: «Лимонадный!»

* Глазурь подойдет такая, как на этом торте, если хотите сделать только узор на кексе, то количество продуктов уменьшайте вдвое-втрое.

Приятного чаепития!