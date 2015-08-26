Творожные сырки. Рецепт домашних сырков в шоколадной глазури

Сейчас многие мамы стараются готовить выпечку и сладости дома, чтобы детям доставалось «меньше химии». Одна моя подруга делает конфеты из сухофруктов и леденцы на палочке, другая печет «мишек Барни», они очень похожи на покупных и нравятся детям. Мы с дочерью поэкспериментировали с глазированными сырками, получилось вкусно, попробуйте!

Кстати, как сделать домашние конфеты, узнайте в наших материалах Мягкий грильяж в шоколаде «Рыжик» и конфеты из белого шоколада «Зимняя вишня» и Конфеты домашние: "Кешью в кунжуте", "Баунти" и "Чернослив в шоколаде"!

Для начинки мы взяли творог и творожный сыр, и глазурь двух видов: просто покрыли растопленным молочным шоколадом (получилась ломкая и хрустящая) и сделали глазурь из горького шоколада с маслом и сливками («до хруста» не застывает, получается мягче и пластичнее). Мне она больше понравилась, хоть тает быстрее при комнатной температуре и от тепла рук, а детям по вкусу оказалось более твердое покрытие из молочного шоколада.

Сырки творожные в шоколадной глазури

Понадобится: Творог – 150 гр.; Сыр творожный – 150 гр.; Масло сливочное – 50 гр.; Мед жидкий – 1-2 ст. л.; (или сахар – 1-2 ст. л.) Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию); Для глазури: Горький шоколад – 100 гр.; Масло сливочное – 1 ст. л., Сливки – 1 ст. л. или Молочный шоколад – 100 гр.

* Приготовьте творожный сыр, творог и сливочное масло, дайте постоять при комнатной температуре – так, чтобы масло стало мягким, а сыр и творог согрелись. Продукты одинаковой температуры легче смешиваются.

* Творог нужен мягкий и рассыпчатый, протираю его через сито, чтобы сырно-творожная масса получилась однородной. Соединяю все компоненты начинки, хорошо перемешиваю. Количество меда и/или сахара регулируйте по своему вкусу. Все, начинка готова, можно делать сырки.

* Я попробовала два варианта: сначала сформировать «внутреннюю часть» сырка – такую творожную «колбаску» и облить её жидким шоколадом и, наоборот, сначала сделать шоколадный корпус, как для шоколадных конфет, и наполнить его сырковой массой. Второй вариант мне понравился больше, сырок получается аккуратнее и слой шоколада тоньше. Можете попробовать оба способа и выбрать подходящий, или придумать свой – и поделиться с нами!

* Для глазури на водяной бане растопите горький шоколад с ложкой масла и сливками, размешайте – получится гладкая блестящая масса. Осторожно, не перегрейте шоколад, он может свернуться крупинками и уже больше не растопится. Чтобы поддерживать его в жидком состоянии, оставляю на самом слабом подогреве или совсем выключаю плиту, пока глазурь не начнет снова густеть.

* Первый вариант: в небольшой пакетик кладу часть начинки, при помощи ножа или линейки формирую «колбаску», она получается автоматически, если положить пакет на стол и провести ребром линейки, сдвигая всю начинку вниз, к дну пакета. Закручиваю свободный край и убираю в холодильник, творожная масса охладится и станет плотной. Можно положить ненадолго в морозилку, чтобы ускорить процесс, но не замораживайте совсем.

* Творожную «колбаску» режу небольшими кусочками, кладу на вилку, и, держа вилку над миской с шоколадом, поливаю с ложки глазурью. Выкладываю на доску, застеленную фольгой. Для того, чтобы у сырка получилось «донышко», налейте немного шоколада на фольгу, и на это место положите уже глазированный сырок. Охлаждайте в холодильнике.

Минусы: шоколад ложится толстым слоем, быстро застывает на холодной начинке. Аккуратность, по сравнению с промышленными сырками, «на троечку».

* Второй вариант: использую силиконовые формочки для маленьких кексов, чтобы изготовить шоколадный корпус для сырка. У меня получилось 4 сырка в формочках по 80 мл. Наливаю внутрь формочки пару ложек шоколада, размазываю-распределяю по дну и стенкам, переворачиваю, слегка встряхиваю и даю стечь излишкам шоколада обратно в миску. Шоколад довольно густой, стекает медленно, не спешите. Уберите формочки в морозилку, там шоколад быстро застынет и получатся тонкие гладкие шоколадные «корзиночки».

Так выглядит покрытие формочки растопленным шоколадом.

* Когда поставила в морозилку четвертую, первую уже можно наполнять. Плотно уложила начинку, верх выровняла ножом, слегка его прижимая, чтобы начинка была не выше краев, а даже чуть-чуть ниже. Наполнила, поставила снова в морозилку – когда верхний слой творожной массы охладится, нужно будет покрыть его шоколадом – сделать донышко будущего сырка.

А вот вариант с покрытием шоколадной глазурью.

* Когда наполнила все четыре, первую можно покрывать шоколадом, и так далее. Теперь нужно хорошо охладить в холодильнике. Нам не терпелось распробовать сырки, поэтому два поставили в морозилку, минут на 15 (в холодильнике охлаждаются равномернее). Силиконовые формочки снимаются очень легко, нужно только аккуратно подцепить край.

* Получилось очень вкусно! В целом – несложно, нужно только желание и немного свободного времени. Дети попросили в следующий раз сделать с начинкой, попробую с вареной сгущенкой. А шоколадные «корзиночки», кстати, можно вынуть из формочек и наполнить фруктами-ягодами, мороженым, украсить взбитыми сливками. Хороший десерт получится, несложный и эффектный!

Приятного аппетита!