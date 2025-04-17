Нежная творожная пасха с вареной сгущенкой
Творожная пасха с вареной сгущенкой - вкусно, нежно, празднично! Рецепт простой, пасху вы сможете приготовить в домашних условиях за 20 минут, в рецепте нет яиц и есть любимый с детства вкус вареной сгущенки!
Понадобится:
- Творог (жирность от 9%, лучше 18%) — 500 г;
- Вареная сгущенка — 250-300 г;
- Сливочное масло — 80 г;
- Сливки жирные (33% жирности) — 80 г;
- Ванильный сахар+специи для выпечки — 1 ч. л. (по желанию);
- Курага (любые другие сухофрукты) — 80 г;
- Грецкий орех— 80 г;
- Дополнительно: орехи, цукаты, карамель или шоколад для украшения.
Понадобится также форма для изготовления пасхи и марля.
Приготовление:
1. Курагу залейте кипятком на 10 минут, затем промойте и обсушите. Масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким. Орехи промойте, обсушите на сковородке.
2. Творог нужно протереть через сито (или взбейте блендером) — так пасха будет нежнее.
2. Готовим крем: в миске смешайте мягкое масло и варёную сгущенку. Взбейте миксером до пышной однородной массы.
3. В творог добавьте крем из сгущенки, сливки и ванильный сахар. Взбейте миксером до гладкости. Вмешайте порезанную курагу и измельченные ножом орехи.
4. Форму (пасочницу) выстелите влажной марлей. Выложите творожную массу, хорошо придавите лопаткой или ложкой. Накройте марлей, сверху поставьте груз (например, банку с водой). Уберите в холодильник на 12–24 часа.
5. Аккуратно переверните пасху на тарелку. Снимите марлю, украсьте карамелью, шоколадом, орехами или ягодами.
Для идеальной пасхи выбирайте свежий творог, без кислинки, а сгущенку только натуральную (читайте состав) — от этого зависит вкус! У пасхи благодаря вареной сгущенке и сливкам нежная текстура и насыщенный вкус!
Светлого праздника и вкусной пасхи!