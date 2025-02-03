Бисквитный рулет за 20 минут
Простой рецепт бисквитного рулета, когда "гости на пороге" или хочется вкусняшки к чаю. Начинкой может выступить и варёная сгущёнка, и тёртое яблоко с сахаром, любые свежие или замороженные ягоды, взбитые со сливками.
Понадобится:
- яйца 4 шт.;
- сахар 150 г + 3 ст.л.;
- мука 75 г;
- крахмал 75 г;
- соль щепотка;
- ванильный сахар 1 ст.л.;
- сливки для взбивания 0,4 л;
- замороженные ягоды 200 г;
- сахарная пудра для посыпки.
1. Духовку нагреть до 220 С.
2. Отделить белки от желтков и взбить с солью и 75 г сахара в тугую пену.
3. Желтки взбить с оставшимся сахаром и ванильным сахаром.
4. Муку с крахмалом просеять на желтковую массу и вместе с белками ввести в неё.
5. Намазать тесто на пергаментную бумагу. Такого количества теста хватает на пласт размером 25х30 см.
6. Выпекать бисквит 8-10 минут.
7. Выложить на влажное полотенце, снять бумагу и при помощи полотенца скатать в рулет.
8. Взбить белки с 3 ст.л. сахара, добавить туда размороженные ягоды. У нас это смородина.
9. Бисквитный пласт раскатать, намазать сливками и закатать.
Приятного аппетита!