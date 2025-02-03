Бисквитный рулет за 20 минут

Простой рецепт бисквитного рулета, когда "гости на пороге" или хочется вкусняшки к чаю. Начинкой может выступить и варёная сгущёнка, и тёртое яблоко с сахаром, любые свежие или замороженные ягоды, взбитые со сливками.

Понадобится: яйца 4 шт.;

сахар 150 г + 3 ст.л.;

мука 75 г;

крахмал 75 г;

соль щепотка;

ванильный сахар 1 ст.л.;

сливки для взбивания 0,4 л;

замороженные ягоды 200 г;

сахарная пудра для посыпки.

1. Духовку нагреть до 220 С.

2. Отделить белки от желтков и взбить с солью и 75 г сахара в тугую пену.

3. Желтки взбить с оставшимся сахаром и ванильным сахаром.

4. Муку с крахмалом просеять на желтковую массу и вместе с белками ввести в неё.

5. Намазать тесто на пергаментную бумагу. Такого количества теста хватает на пласт размером 25х30 см.

6. Выпекать бисквит 8-10 минут.

7. Выложить на влажное полотенце, снять бумагу и при помощи полотенца скатать в рулет.

8. Взбить белки с 3 ст.л. сахара, добавить туда размороженные ягоды. У нас это смородина.

9. Бисквитный пласт раскатать, намазать сливками и закатать.

Приятного аппетита!