Десерт творожный без пшеничной муки, масла и сахара
Рецепт вкусного и простого десерта без муки, масла и сахара, который можно приготовить в домашних условиях, вам обязательно пригодится, даже если вы не придерживаетесь принципов правильного питания.
Предлагаем вам рецепт приготовления (с фото) интересного домашнего творожного десерта с желатином.
|
Понадобится:
Основа:
Начинка:
Итого: 1400 г
Приготовление:
Замочите желатин холодной водой, оставьте для набухания.
Делаем тесто. Соедините яйца и молоко, слегка взбейте. Добавьте муку с разрыхлителем и солью, какао, подсластитель по вкусу (ФитПарад 3-4 пакетика). Получится негустое тесто. Размешайте, чтобы не было комочков.
Вылейте на противень или в просторную форму с бортиками, разровняйте. Пеките в заранее разогретой духовке, при 170-180 градусах, 10-12 минут. Готовый бисквит мягкий, но плотный, мелкопористый.
Остудите корж. Я буду собирать торт в прямоугольной форме с бортиками, поэтому обрезала по размеру формы. Можно просто сделать бортики из фольги. Если пекли в форме с бортиками, можно в ней и продолжить.
Начинка: Блендером измельчите ягоды, добавьте творог и йогурт и еще раз перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Подсластитель кладите по вкусу.
Желатин (он уже набух и впитал всю воду) разогрейте в сотейнике или микроволновке до растворения желатина, кипятить не нужно.
Не выключая блендер/миксер, влейте тонкой струйкой в творожную массу. Если творожная масса холодная, начнет сразу густеть, «схватываться». Поэтому форма с бисквитной основой должна быть уже подготовлена.
Переложите туда начинку и уберите в холодильник, на 2 – 3 часа, для застывания.
Готовый тортик можно украсить ягодами и бисквитной крошкой, листочками мяты.
Приятного аппетита!