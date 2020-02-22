Десерт творожный без пшеничной муки, масла и сахара

Рецепт вкусного и простого десерта без муки, масла и сахара, который можно приготовить в домашних условиях, вам обязательно пригодится, даже если вы не придерживаетесь принципов правильного питания.

Предлагаем вам рецепт приготовления (с фото) интересного домашнего творожного десерта с желатином.

Понадобится: Основа:

Яйца – 4 шт.

Молоко – 50 мл.

Мука рисовая из белого риса – 100 гр.

Какао – 30 гр.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Подсластитель (ФитПарад) – по вкусу. Начинка:

Клубника (любые ягоды) – 300 гр.

Творог 9% - 400 гр.

Йогурт – 250 гр.

Желатин – 30 гр.

Вода (для желатина) – 200 мл.

Подсластитель (ФитПарад) – по вкусу Итого: 1400 г

Белки 160.2, жиры 82.8, углеводы 125.4, ккал 1800

На 100 гр.: белки 11.4, жиры 5.9, углеводы 9, ккал 128.6

Приготовление:

Замочите желатин холодной водой, оставьте для набухания.

Делаем тесто. Соедините яйца и молоко, слегка взбейте. Добавьте муку с разрыхлителем и солью, какао, подсластитель по вкусу (ФитПарад 3-4 пакетика). Получится негустое тесто. Размешайте, чтобы не было комочков.

Вылейте на противень или в просторную форму с бортиками, разровняйте. Пеките в заранее разогретой духовке, при 170-180 градусах, 10-12 минут. Готовый бисквит мягкий, но плотный, мелкопористый.

Остудите корж. Я буду собирать торт в прямоугольной форме с бортиками, поэтому обрезала по размеру формы. Можно просто сделать бортики из фольги. Если пекли в форме с бортиками, можно в ней и продолжить.

Начинка: Блендером измельчите ягоды, добавьте творог и йогурт и еще раз перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Подсластитель кладите по вкусу.

Желатин (он уже набух и впитал всю воду) разогрейте в сотейнике или микроволновке до растворения желатина, кипятить не нужно.

Не выключая блендер/миксер, влейте тонкой струйкой в творожную массу. Если творожная масса холодная, начнет сразу густеть, «схватываться». Поэтому форма с бисквитной основой должна быть уже подготовлена.

Переложите туда начинку и уберите в холодильник, на 2 – 3 часа, для застывания.

Готовый тортик можно украсить ягодами и бисквитной крошкой, листочками мяты.

Приятного аппетита!