Творожное суфле с карамельными фруктами. Проще говоря, готовим творожную запеканку!

Дочь возмущается: «Мама, почему ты говоришь «запеканка»? Не называй это запеканкой!» Спрашиваю – почему? «Запеканка – это то, что в школе дают, я там не ем, а это вкусно, это – пирог!»

Ну и хорошо, пирог – не пирог, а, скорее, суфле. Действительно, творог она не любит, сырники не ест, запеканка – «фу!». А вот такое нежное, воздушное суфле – с удовольствием.

Очень советую сделать к «запеканке» фруктово-карамельный соус – и блюдо перестанет быть повседневным, а станет воскресным, нарядным, радостным.

А готовить такой соус довольно просто. И что еще удобно – для него годятся яблоки или сливы, которые оказались твердыми или кислыми, и просто съесть их невкусно. Я когда-то и сделала его впервые потому, что искала, куда бы пристроить такие сливы . С вишней еще здорово получается…

Попробуйте, может статься, и вашим членам семьи понравится?

Творожное суфле с карамельными фруктами

Нежно

Понадобится:

Творог (9-18% жирности) – 0,5 кг.;

Яйца – 3 шт.;

Сметана – 2 ст.л.;

Сахар – ⅓ стакана (можно количество сахара корректировать по вкусу);

Манка – ⅓ стакана;

Разрыхлитель – 1 ч.л.;

Для соуса:

Сахар - 130 гр.;

Масло сливочное – 50 гр.;

Яблоки – 2-3 шт.;

Сливы – 10 шт.

Примечания:

а). Суфле будет тем вкуснее, чем свежее и качественнее творог. Если творог очень влажный, лучше отжать его (под прессом, или выложить в сито, или подвесить в марле).

б). Если не делить яйца на желтки и белки, а просто взбить их с сахаром; или даже не взбивать вовсе, а просто хорошо размешать с творогом, то получится тоже вкусно – немного другая по структуре запеканка, и только.

в). Фрукты для соуса можно заменить другими, но лучше взять кислые или кисло-сладкие, иначе получится приторно. Пробуйте, и делайте по вкусу.

1. Яйца разделить на белки и желтки. Творог соединить с желтками, сметаной, половиной сахара, размешать. Мягкий и жирный творог легко соединяется с остальными компонентами в однородную массу. Если творог суховатый и крупинками, лучше протереть его через сито или, для ускорения процесса, воспользоваться блендером. Манку размешать с разрыхлителем, добавить в творожно-желтковую массу.

2. Белки со второй половиной сахара взбить до получения устойчивой пены. Напомню на всякий случай, как легче взбить белки: проследите, чтобы при отделении белка в него не попали капли желтка, а посуду и насадки миксера надо хорошо обезжирить (промойте с моющим средством и ополосните кипятком). Можно добавить пару капель лимонного сока – это поможет делу .

Первые 2 минуты взбиваем на малой скорости, до появления крупных пузырей и помутнения белков. Потом немного увеличиваем скорость, и 2-3 минуты взбиваем, постепенно подсыпая сахар, и затем на большой скорости взбиваем до появления пиков. Что такое «пики»? Это значит, что когда вы поднимаете насадку миксера, взбитый белок вытягивается такими острыми хвостиками, которые сразу слегка опадают. Иногда (например, на безе) нужно взбить до «твердых пиков» - это когда вершинки пиков уже не загибаются вниз.

3. Соединяем творожную массу с белками – осторожно, чтоб белки не опали. Для этого сначала выкладываем в творог примерно четверть белковой массы, перемешиваем – творожная масса станет немного нежней и воздушней, и остальные белки будет легче вмешать.

4. Форму лучше всего выстелить бумагой для выпечки, готовое суфле воздушное и довольно нежное, и доставать его нужно аккуратно. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. Немного (минут 10-15) остудите в духовке, не вынимая формы, разумеется, иначе сильно осядет от резкой перемены температур.

5. Пока печется суфле, приготовим фруктовый соус. Яблоки очистим от кожуры и вырежем сердцевинки, из слив нужно вынуть косточки. Нарезать на кусочки-брусочки среднего размера. В сковородке разогреваем масло с сахаром (без воды) на небольшом огне. Время от времени помешиваем.

6. Сначала смесь запузырится, а когда станет светло-коричневого цвета, кладите нарезанные фрукты. Вскоре фрукты дадут сок. Прогревать нужно до растворения карамели, минут 5-7. Следите, чтобы фрукты не разварились в кашу. При остывании соус немного густеет, особенно, если делали из одних яблок.

7. Готовое суфле нарезать и подать с соусом.