Я люблю запеченные яблоки с начинкой из орехов и сухофруктов, с ароматом корицы и лимонной цедры, и люблю, когда начинки много! Попробуйте! Из этих яблок начинка не выпадет – её надежно удерживает румяная и хрустящая крышечка из слоеного бездрожжевого теста.

Понадобится время на то, чтобы подготовить начинку и яблоки, а в целом рецепт несложный.

Фаршированные яблоки в слоеном тесте

Понадобится: Яблоки – 4-5 шт.;

Слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка (0,5 кг.);

Орехи грецкие – ½ стакана,

Изюм – ½ стакана;

Курага – ½ стакана;

Мед – 1 ст. л.;

Яйцо (желток) для смазывания теста – 1 шт.;

Для ароматизации – корица, лимонная цедра, ванильный сахар;

Для посыпки готовых яблок – сахарная пудра (по желанию).

* Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке.

* Для начинки слегка обжарьте орехи на сухой сковороде или в духовке до легкого зарумянивания и приятного аромата. Слегка остудите и нарубите, или наломайте крупными кусочками.

* Изюм, курагу или другие сухофрукты переберите, вымойте, ошпарьте кипятком. Крупные разрежьте на несколько частей. Соедините с орехами, добавьте ложку меда – он свяжет все компоненты начинки и не даст ей разваливаться. Если яблоки кислые, количество меда можно увеличить.

* Ароматизируйте на свой вкус - добавьте ванильный сахар, цедру, корицу – то, что нравится. Перемешайте. Я положила корицу, а вместо лимонной цедры взяла лимонный сахар, первый раз пробую – понравилось, удобно и пахнет вкусно.

* Яблоки вымойте, отрежьте верхнюю треть. Меньшую часть очистите, нарежьте кубиками и добавьте в начинку. Из бОльшей (нижней) части вырежьте серединку с семенами и перегородками и подготовьте к фаршированию. Наколите кожуру зубочисткой в нескольких местах, чтобы яблоко при запекании не лопнуло.

* Слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно с большой палец. Желток размешайте с 1 чайной ложкой воды и смажьте полоски.

* Наполняйте яблоки начинкой с небольшой горкой. Полоской теста (смазанной стороной вверх) оборачивайте каждое яблоко по спирали, начиная со средины или чуть ниже. Укладывайте витки теста с небольшим нахлёстом, так они будут лучше держаться.

* Яблоки во время запекания могут пустить сок, поэтому выбирайте посуду с бортиками, чтобы сок не убежал.

* Разогрейте духовку до 210-220 градусов. Пекутся яблоки минут 20, тесто должно зарумяниться, а готовность яблок можно проверить деревянной шпажкой – проткните яблоко ниже теста, шпажка должна входить в яблоко без особых усилий. В зависимости от сорта, степени зрелости и размера, пекутся яблоки по-разному, некоторые быстро превращаются почти в пюре, другие сохраняют форму. Учитывайте этот нюанс!

* Готовые яблоки можно посыпать сахарной пудрой или оставить как есть.

* Рецепт простой, но требует времени на подготовку. Получились сочные ароматные яблоки с румяной «шапочкой» из слоеного теста, и много начинки, как раз, как я люблю. Съели мы их втрое быстрее, чем готовили! Дети заказали в следующий раз сделать разную начинку – одной дочери без изюма, другой с ириской и орехами. Попробуйте, нам понравилось!

Приятного аппетита!