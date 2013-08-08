Прошлым летом мы готовили домашнее мороженое: черничное эскимо, грушевое и малиново-кофейное, помните? И обошли своим вниманием сорбет – самый простой вариант мороженого!

Сорбе́, также сорбе́т (фр. sorbet) — замороженный десерт, приготовленный из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре. Вместо фруктового наполнителя возможно также использование шампанского или вина (wiki)

В таком лаконичном варианте – сахар, вода, фруктовое пюре – сорбет будет вполне диетическим лакомством, и его могут позволить себе даже те, кто не употребляет молоко и молочные продукты. По структуре сорбет - мелко крошеный фруктовый лед, причем, чем мельче, тем нежнее сорбет.

В сорбеты промышленного производства добавляют стабилизаторы и загустители – для того, чтобы структура фруктового льда была нежнее, консистенция – гуще, и таял он медленнее, сохраняя форму. В домашнем варианте в качестве загустителя может выступить заваренный крахмал или сырой яичный белок. Я выбрала белок, и давайте посмотрим, что получилось!

Сорбет из дыни с лимонным соком

Понадобится:

Дыня – без кожуры и семян – 1 кг;

Лимон – 1 маленький (цедра ½ чайной л., и сок по вкусу);

Сахар – 1/3 стакана;

Белок 1 яйца.

Для приготовления понадобится блендер, емкость для замораживания – лоток или ведерко, и наличие в морозилке свободного места. Кухонный агрегат под названием «мороженица» приветствуется, но не обязателен.

Дыню нужно вымыть, удалить семена, очистить от кожуры и нарезать произвольными кусочками.

Понадобится яичный белок, как стабилизатор и загуститель – сорбет с белком будет гуще, по консистенции менее «льдистый» и, когда начнет таять, лучше сохраняет форму. Убежденные противники сырых яиц, видимо, будут готовить классический сорбет. А остальным рекомендую купить свежие диетические яйца, и для спокойствия души хорошо их вымыть, горячей водой со щеткой. Обсушить. Отделить белок.

Лимон хорошо вымыть, снять цедру и выжать сок. Сок добавляйте по вкусу, он нужен для того, чтобы оттенить вкус дыни и сбалансировать её сладость. Поэтому и количество сахара тоже регулируйте, я указала приблизительное.

Я делаю так: кубики дыни, белок, цедру и немного лимонного сока измельчаю блендером в пюре, пробую, добавляю сахар. Окончательно взбиваю – не до пены, она не нужна, а только до получения однородной смеси.

Все, можно ставить в морозилку. В процессе замораживания нужно несколько раз достать и перемешать, вилкой или блендером, чтобы не образовывались крупные куски льда. Время замораживания будет зависеть от того, насколько силен мороз в вашей морозилке. Я перемешиваю 3-4 раза через 20-30 минут, а когда сорбет станет густым, его можно оставить для окончательного замерзания.

Перед тем, как подавать на стол, на 20 минут переставьте емкость в холодильник. Ложкой сформируйте шарики или нарежьте кубиками-кусочками.

Сорбет можно украсить листочками мяты, взбитыми сливками. Мои дети едят с клубничным вареньем, а мне нравится «в чистом виде» - в меру сладкий, свежий, с легкой ноткой лимона.

Приятного аппетита!