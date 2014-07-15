В выходные дети запросили взбитых сливок к клубнике. Бежать вечером в магазин за сливками очень не хотелось, и я вспомнила про самодельные сливки для взбивания – эта идея пару лет назад появилась в кулинарном рунете. Если вы еще не делали самостоятельно сливки для взбивания – пробуйте, это легче лёгкого! Все, что нужно – молоко и сливочное масло – в холодильнике есть, так почему бы не попробовать?

В итоге: взбитые сливки получились, вкусно и много, часть сливок съели с клубникой, из другой части сделали клубничный крем-мусс. Если вы еще не делали самостоятельно такие сливки для взбивания – пробуйте, это легче лёгкого!

Самодельные сливки для взбивания

Понадобится (на 380-400 мл.): Масло сливочное 82% – 1 пачка (200 гр.) Молоко – 200 мл.;

Примечание:

- Вкус сливок зависит от вкуса, свежести и качества молока и масла!

- Можно примерно посчитать жирность получившихся сливок. Жирность – это количество жира на 100 гр., то есть 33% означает, что в 100 граммах сливок содержится 33 грамма жира.

Например, молоко 2,5% и масло 82% жирности, берем по 200 гр. того и другого. Получилось 400 гр. сливок, молоко дало 5 гр. жира (по 2,5 грамма на каждые 100 гр.) и масло – 164 гр.(82*2=164). Итого 169 граммов жира на 400 гр. сливок, то есть 169/4= 42,25, жирность 42%.

Из 200 мл. молока 2,5% и 180-граммовой пачки масла 72,5% получатся сливки около 35%.

* В кастрюльке с толстым дном на маленьком огне разогреваю молоко с маслом, так, чтобы молоко стало горячим, и масло в нем полностью растаяло. Всё, кипятить не надо, можно снять с плиты.

* Дальше понадобится блендер (ручной, стационарный – любой) или комбайн с насадкой ножи. При помощи блендера та молочно-масляная смесь, в которой молоко и масло отдельно, всего за пару минут становится однородной, похожей на жидкие сливки.

* Остужаю на столе до комнатной температуры, накрываю кухонным полотенцем, сложенным в несколько слоев (вместо крышки, чтоб впитывался конденсат), и ставлю в холодильник на ночь.

* Сливки загустели, можно взбивать. Мы планировали съесть их сразу, поэтому взбивала холодные сливки без всяких закрепителей, просто с сахаром.

* Сливки взбились в пышную, стойкую пену и мы наполнили ими готовые вафельные корзиночки, а сверху украсили клубникой - очень вкусно! А так как сливок вышло много, из оставшихся пришлось сделать клубничный мусс.

Вы тоже можете сделать такой десерт, это легко! Или другие десерты, рецепты которых есть на ю-маме, например,

- паннакотту

- нежнейший мусс из белого шоколада

- домашнее сливочное мороженое или черничное эскимо.

Можно использовать сливки для приготовления супа-пюре (грибного, из шпината, брокколи или цветной капусты), или, к примеру, сливочного соуса к спагетти.

Клубничный крем-мусс на сливках

Понадобится: Взбитые сливки – 350-400 мл.; Пюре клубничное – 350 мл.; Сахар, ванильный сахар – по вкусу; Желатин – 10-12 гр.;

Примечание: сливки в этом рецепте можно заменить густой сметаной, для воздушной структуры крема её нужно взбить с сахаром.

* Я использовала замороженную, а можно приготовить из свежей клубники, или заменить клубнику другими ягодами. Ягоды разморозила почти полностью, при помощи блендера превратила в пюре, и протерла через сито, чтобы избавиться от мелких семечек. В зависимости от сладости клубники, подсластите и добавьте ваниль или ванильный сахар.

* Желатин замочите в небольшом количестве холодной воды (1/4 стакана) для набухания, затем распустите (нагрейте, чтобы желатин расплавился и стал жидким) - на водяной бане, в ковшике с толстым дном на слабом огне или в микроволновке. Можно процедить распущенный желатин, чтобы на 100% не было не растворившихся комочков, и раньше это было необходимо, но сейчас я этого не делаю – современный желатин обычно хорошего качества, и растворяется легко. Просто внимательно посмотрите, хорошо ли он растворился.

* Взбитые сливки смешайте с клубничным пюре, добавьте желатин, еще раз аккуратно и хорошо перемешайте и разлейте по вазочкам, креманкам или бокалам. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы крем остыл и стал плотным.

* Очень приятный, свежий, прохладный вкус, с легкой клубничной кислинкой. Подавайте охлажденным, с ягодами, тертым шоколадом, украсьте листочками мяты.

Приятного аппетита!