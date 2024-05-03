Кулич на сгущенке от известного шеф-повара

В преддверии Пасхи мы приготовили кулич по рецепту шеф-повара Александра Бельковича. Это, конечно, не традиционный кулич на дрожжах, а если быть совсем честными, то это кекс в форме кулича. Рецепт для тех, кто не готов потратить 3-4 часа на традиционные куличи.

Кулич на сгущёнке

Для кулича: сливочное масло 100 г;

вареная сгущёнка 1 банка (360 г);

яйцо 2 шт.;

мука 165 г;

разрыхлитель 5 г;

ванильный сахар 5-7 г;

соль 1/4 ч.л.;

курага и грецкие орехи по 65 г. Для глазури: сгущёное молоко 55 г;

сухое молоко 30 г;

сок лимона 2 ст.л.

1. Измельчаем ножом грецкий орех. Курагу нарезаем на небольшие кубики.

2. Сливочное масло растапливаем на огне.

3. В миске взбиваем 2 яйца с ванильным сахар до пышной пены, добавляем туда варёную сгущенку, пробиваем миксером. Сюда же выливаем растопленное сливочное масло, снова пробиваем миксером, чтобы смесь стала однородной. После чего насыпаем муку с разрыхлителем, всё ещё раз тщательно перемешиваем, добавляем орехи с курагой.

4. Готовое тесто раскладываем по формам для пасхи. У нас были формы 9х9 см. Такое количество теста мы разложили в 3 формы, заполнив формы на половину. Можно взять формы чуть меньшего размера, чтобы куличи получились выше.

5. Готовые формы с тестом ставим в духовку. Выпекаем 10 минут при температуре 100-110°С, а затем поднимаем температуру до 150°С и выпекаем куличи ещё 25-30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

6. Для глазури смешиваем обычное сгущёное молоко, сухое молоко и сок лимона. Если получается густо, то разбавляем смесь водой, чтобы глазурь стала «текучей».

7. Готовые куличи достаем из формы и покрываем глазурью. Получаются кексы-куличи с очень нежной структурой, а глазурь добавляем в сладость теста лёгкую кислинку.

Приятного аппетита!