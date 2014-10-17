Нашла в своей картотеке рецептов давно забытое печенье «Хлопушки», простое и, как помнится, вкусное. Все необходимое продукты оказались в наличии, я испекла – действительно, вкусно! Печенье не очень сладкое, тесто хрустящее и рассыпчатое, мы съели с удовольствием, попробуйте и вы!

Печенье "Хлопушки"

Понадобится: Яйца – 4 шт.; Масло сливочное – 1 пачка (200 или 180 гр.); Сметана – 200 гр.; Мука – 2 полных стакана; Соль – щепотка; Сахар – 1 стакан с четвертью; Для посыпки Орехи грецкие, сахар или сахарная пудра. ! Стакан 250 мл.

• Масло выньте из холодильника заранее, чтобы согрелось до комнатной температуры. Можно немного подогреть в микроволновке, чтобы стало мягким.

• Яйца разделите на желтки и белки. Белки с сахаром нужно взбить до плотной устойчивой пены, так, чтобы все крупинки сахара растворились. Удобно делать это стационарным миксером: пока белки взбиваются, хватит времени на то, чтобы замесить тесто.

• Один желток отложите для того, чтобы смазать им печенья перед выпечкой. Три желтка перемешайте с размягченным маслом, затем со сметаной – до однородности. Всыпьте муку со щепоткой соли и замесите тесто. Тесто получается мягким, но к рукам не липнет. При раскатке рабочую поверхность нужно будет посыпать слегка мукой, чтоб тесто не прилипало.

• Если белки еще не взбились, накройте миску с тестом и уберите в холодильник. Когда белки будут готовы (плотная устойчивая пена, сахар растворился полностью), отрежьте от теста треть или четверть, оставшееся лучше держать в холодильнике, с холодным тестом легче работать.

• Нарежьте тесто кусочками чуть крупнее грецкого ореха, и тонко раскатайте каждый, получатся круги диаметром около 12-13 см. Чайную ложку с горкой взбитых белков намажьте на тесто, сверните кружок пополам, и еще раз пополам. Края защипывать не надо.

• Желток размешайте с 1-2 чайными ложками воды, смажьте верх печений. Желток даст глянец и золотистый цвет печеньям. Тесто приготовлено совсем без сахара, поэтому румянится слабо. Украсьте печенье половинкой грецкого ореха или посыпьте сахаром, или, после выпечки, сахарной пудрой.

• Пеките в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов, примерно 12-15 минут – до красивого румяного цвета печений. При выпечке печенья сильно вздуются, за счет расширения воздуха во взбитых белках.

• То же самое печенье можно испечь в виде розочек: раскатать тонкий пласт теста, смазать белковым кремом, скрутить свободно рулетом, не защипывая край, и нарезать кусочками. Разместить на противне срезом вниз, на расстоянии друг от друга – при выпечке розочки расправятся и увеличатся в размере. Минус этого способа: неудобно резать и переносить на противень, тесто мягкое и начинка текучая. Я нарезала кухонными ножницами, а переносила на противень при помощи ножа с широким лезвием. Розочки не смазывала, и они зарумянились меньше.

• Готовые печенья можно посыпать сахарной пудрой. В «хлопушках» начинки немного, тесто тонкое, рассыпчатое, печенье сладкое, но не приторное. В «розочках» - наоборот, начинки больше, поэтому они слаще и внутри более влажные, а снаружи тесто хрустящее и начинка на верхушке запеклась и подсохла, как безе. Получилось вкусно! Хорошо и с чашкой чая или кофе, и с молоком.

Приятного аппетита и удачной выпечки!