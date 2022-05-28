Домашний чак-чак
Чак-чак - восточный десерт из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом. Чак-чак — одна из визитных карточек Республики Татарстан и наиболее распространённая среди жителей России «кулинарная» ассоциация с Татарстаном. Его можно приготовить в домашних условиях. На приготовление чак-чака по этому рецепту потребуется время, но сама технология очень простая.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука 350 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- яйцо 3 шт.;
- молоко 3 ст.л.;
- сахар 1 ст.л.
Для сиропа:
Приготовление:
1. Замесим тесто. Просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар, яйца и молоко. Вымешиваем тесто, пока оно не станет однородным. Сначала будет трудно, но вскоре тесто станет похоже на пельменное. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса.
2. Время прошло - выкладываем тесто на стол и раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см. Нарезаем тесто на длинные узкие полоски. Чем тоньше у вас получится, тем лучше. Можно ипользовать нодж для пиццы.
Далее эти полоски нарезаем на маленькие брусочки, длиной максимум 2 см. При желании можете придать кусочкам округлую форму, покатав их между руками.
3. Наливаем подсолнечное масло в кастрюлю и ставим разогреваться на средний огонь. Проверяйте масло, опустите туда один брусочек - масло должно запузыриться, тесто должно сразу всплывать и жариться.
Жарьте брусочки небольшими порциями по 10-15 штук. Как только брусочки подзолотятся, доставайте их шумовкой и кладите на бумажное полотенце, чтобы масло стекло. Сразу опускайте следующие кусочки. Будьте готовы, что при жарке они увеличатся примерно вдвое.
4. Делаем сироп. Растопите мёд на водяной бане или в микроволновке. Смешайте воду и сахар в кастрюле, поставьте на медленный огонь и варите, пока сахар не растворится, постоянно помешивая. Добавьте мёд и варите на медленном огне минут 5. Обязательно помешивайте.
5. В большой миске смешиваем горячий сироп с поджаренными брусочками. Теперь нужно переложить всё в форму либо на плоскую тарелку, хорошо прижать и придать форму, а затем отправить в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!