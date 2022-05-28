Форум
Сладкие блюда

Домашний чак-чак

Чак-чак - восточный десерт из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом. Чак-чак — одна из визитных карточек Республики Татарстан и наиболее распространённая среди жителей России «кулинарная» ассоциация с Татарстаном. Его можно приготовить в домашних условиях. На приготовление чак-чака по этому рецепту потребуется время, но сама технология очень простая.

Чак-чак

Ингредиенты:

Для теста:

- мука 350 г;

- разрыхлитель 1 ч.л.;

- яйцо 3 шт.;

- молоко 3 ст.л.;

- сахар 1 ст.л.

Для сиропа:
- сахар 5 ст.л.;
- мёд 4 ст.л.;
- вода 2 ст.л.
Для фритюра:
- подсолнечное масло 300-400 мл

Приготовление:

1. Замесим тесто. Просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар, яйца и молоко. Вымешиваем тесто, пока оно не станет однородным. Сначала будет трудно, но вскоре тесто станет похоже на пельменное. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса. 

2. Время прошло - выкладываем тесто на стол и раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см. Нарезаем тесто на длинные узкие полоски. Чем тоньше у вас получится, тем лучше. Можно ипользовать нодж для пиццы.

Далее эти полоски нарезаем на маленькие брусочки, длиной максимум 2 см. При желании можете придать кусочкам округлую форму, покатав их между руками.

3. Наливаем подсолнечное масло в кастрюлю и ставим разогреваться на средний огонь. Проверяйте масло, опустите туда один брусочек - масло должно запузыриться, тесто должно сразу всплывать и жариться.

Жарьте брусочки небольшими порциями по 10-15 штук. Как только брусочки подзолотятся, доставайте их шумовкой и кладите на бумажное полотенце, чтобы масло стекло. Сразу опускайте следующие кусочки. Будьте готовы, что при жарке они увеличатся примерно вдвое.

4. Делаем сироп. Растопите мёд на водяной бане или в микроволновке. Смешайте воду и сахар в кастрюле, поставьте на медленный огонь и варите, пока сахар не растворится, постоянно помешивая. Добавьте мёд и варите на медленном огне минут 5. Обязательно помешивайте. 

5. В большой миске смешиваем горячий сироп с поджаренными брусочками. Теперь нужно переложить всё в форму либо на плоскую тарелку, хорошо прижать и придать форму, а затем отправить в холодильник на ночь. 

Приятного аппетита!

