Постные блюда. Рисовые шарики с кокосом и тропическими фруктами (рецепт с видео!)

Рис – самая распространенная злаковая культура на Земле, насчитывается более 8000 сортов риса. Он сочетается с любыми продуктами и хорош в супах, в салатах, горячих блюдах и десертах. Давайте приготовим рисовые шарики с кокосом и тропическими фруктами? Хороший десерт, особенно понравится любителям всего кокосового. А еще это блюдо подходит для поста, потому что не содержит животных жиров.

Пробуем?

Рисовые шарики с кокосом и тропическими фруктами

Понадобится:

Рис круглозерный – 200 гр. (2 варочных пакетика);

Кокосовое молоко – 200 мл.;

Сахар – 0,5 стакана (можно меньше);

Корица – 1/3 ч.л.;

Фрукты для начинки (банан, манго, ананас);

Рубленые грецкие орехи для посыпки, или кокосовая стружка.

* Отварить круглый рис в пакетике 10 минут, воду слить. Выложить рис из пакетика в кастрюлю, добавить кокосовое молоко, корицу и сахар и варить на маленьком огне до готовности, так, чтобы крупинки стали мягкие и молоко впиталось полностью. Количества сахара можно уменьшить, если не любите очень сладкие десерты.

* Остудите рис, как минимум до такой температуры, чтобы можно было лепить шарики и не обжигало руки. Когда рис полностью остынет, он станет еще более густым и плотным. Для этого блюда лучше всего подходит круглый, короткозерный рис, потому что он при варке становится клейким, и шарики не развалятся.

* Слепите небольшие шарики, немного крупнее грецкого ореха, внутрь положите кусочек банана (манго, ананаса).

* Обвалять в молотых орехах или кокосовой стружке.

* Для начинки можно взять любые свежие или консервированные фрукты, для посыпки – кокосовую стружку, орехи или мак. Комбинируя разные виды начинки и посыпки, можно получить интересные вкусовые оттенки, мне больше всего понравились шарики с бананом, обвалянные в молотых грецких орехах.

Приятного аппетита!

