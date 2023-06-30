Домашнее мороженое. Два легких летних десерта с клубникой и лимоном

Как сделать мороженое дома? Очень просто! Среди наших рецептов уже есть несколько вариантов домашнего мороженого. По ним можно приготовить в домашних условиях самые разные виды мороженого!

Настоящее сливочное мороженое у вас дома

Три рецепта домашнего мороженого, которое легко приготовить вместе с детьми

Сорбет из дыни с лимонным соком

Сегодня предлагаю два рецепта мороженого - летний освежающий десерт с клубникой и сливочное лимонное мороженое!

Летний освежающий десерт с клубникой

Ингредиенты: - клубника 300 г;

- греческий йогурт 120 г;

- шоколад 150 г;

- подсолнечное масло 30 мл



Приготовление:

1. Клубнику моем, убираем листочки и очень мелко нарезаем, весь выделившийся сок сливаем. Йогурт берите густой. В миске смешиваем ягоды с йогуртом, всю выделившуюся жидкость убираем. На доску выкладываем смесь, формируем в кружки и убираем в морозилку на ночь. Заготовки должны хорошо заморозиться.

2. Шоколад топим в микроволновке импульсами по 30 секунд или на водяной бане. Миску под шоколад берите глубокую, так легче будет окунать заготовки. Добавляем в растопленный шоколад масло и хорошо перемешиваем.

3. Достаем заготовки из морозилки и окунаем каждую в шоколад. Выкладываем на доску или решетку и ставим в морозилку еще на час.

Пора наслаждаться десертом!

Приятного аппетита!

И крем, и десерт, и мороженое! Лимонный поссет

Поссет — популярный в Британии до конца 19 века горячий молочный напиток со специями, который сквашивался вином или пивом и употреблялся поначалу как лекарство в случае легкого недомогания.

Сегодня поссет делают из сливок и лимонного сока. Вы можете подать его как легкий кремовый десерт, украсив ягодами или фруктами, сделать нежное лимонное мороженое или использовать в качестве прослойки в тортах.

Автор рецепта - Гордон Рамзи - предлагает приготовить его всего из трех продуктов, мы добавим к ним лишь ванильный сахар. Приготовление займет минимум времени!

Ингредиенты: - лимон 1 шт. (30 мл сока);

- ванильный сахар 5 г;

- сливки 33 % 200 г;

- сахар 50 г

Приготовление:

1. Если хотите подать десерт в половинках лимонных корочек, возьмите два лимона. На это количество крема нужно будет как раз 4 половинки. Лимоны режем вдоль на половинки. Из половинок с помощью ложки и нож достаем мякоть. Из мякоти лимона потом выжмем 30 мл сока. Большая часть мякоти не понадобится.

А можно подать десерты в креманках)))

2. На небольшом огне в кастрюле разогреваем сливки с сахаром, когда они будут на грани закипания, добавляем 30 мл лимонного сока и ванильный сахар.

3. Сливки начнут сворачиваться, но не волнуйтесь, так и должно быть. Это произойдет очень быстро, десерт готовится буквально за несколько минут. Постоянно помешивая венчиком, доведите массу до однородности.

4. Разлейте массу по формочкам и уберите в холодильник на 2-3 часа, если хотите получить кремообразный десерт. Чтобы получить лимонное мороженое, поссет нужно заморозить.

Летний освежающий десерт готов.

Приятного аппетита!