Домашнее мороженое. Два легких летних десерта с клубникой и лимоном
Сегодня предлагаю два рецепта мороженого - летний освежающий десерт с клубникой и сливочное лимонное мороженое!
Летний освежающий десерт с клубникой
Ингредиенты:
- клубника 300 г;
Приготовление:
1. Клубнику моем, убираем листочки и очень мелко нарезаем, весь выделившийся сок сливаем. Йогурт берите густой. В миске смешиваем ягоды с йогуртом, всю выделившуюся жидкость убираем. На доску выкладываем смесь, формируем в кружки и убираем в морозилку на ночь. Заготовки должны хорошо заморозиться.
2. Шоколад топим в микроволновке импульсами по 30 секунд или на водяной бане. Миску под шоколад берите глубокую, так легче будет окунать заготовки. Добавляем в растопленный шоколад масло и хорошо перемешиваем.
3. Достаем заготовки из морозилки и окунаем каждую в шоколад. Выкладываем на доску или решетку и ставим в морозилку еще на час.
Пора наслаждаться десертом!
Приятного аппетита!
И крем, и десерт, и мороженое! Лимонный поссет
Поссет — популярный в Британии до конца 19 века горячий молочный напиток со специями, который сквашивался вином или пивом и употреблялся поначалу как лекарство в случае легкого недомогания.
Сегодня поссет делают из сливок и лимонного сока. Вы можете подать его как легкий кремовый десерт, украсив ягодами или фруктами, сделать нежное лимонное мороженое или использовать в качестве прослойки в тортах.
Автор рецепта - Гордон Рамзи - предлагает приготовить его всего из трех продуктов, мы добавим к ним лишь ванильный сахар. Приготовление займет минимум времени!
Ингредиенты:
- лимон 1 шт. (30 мл сока);
Приготовление:
1. Если хотите подать десерт в половинках лимонных корочек, возьмите два лимона. На это количество крема нужно будет как раз 4 половинки. Лимоны режем вдоль на половинки. Из половинок с помощью ложки и нож достаем мякоть. Из мякоти лимона потом выжмем 30 мл сока. Большая часть мякоти не понадобится.
А можно подать десерты в креманках)))
2. На небольшом огне в кастрюле разогреваем сливки с сахаром, когда они будут на грани закипания, добавляем 30 мл лимонного сока и ванильный сахар.
3. Сливки начнут сворачиваться, но не волнуйтесь, так и должно быть. Это произойдет очень быстро, десерт готовится буквально за несколько минут. Постоянно помешивая венчиком, доведите массу до однородности.
4. Разлейте массу по формочкам и уберите в холодильник на 2-3 часа, если хотите получить кремообразный десерт. Чтобы получить лимонное мороженое, поссет нужно заморозить.
Летний освежающий десерт готов.
Приятного аппетита!