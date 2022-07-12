Будем готовить вкуснейшее желе из красной смородины. Рецепт простой, готовить легко и быстро, а результат - удивительный! Будьте уверены, что если на чаепитие нагрянули нежданные гости, а у вас к чаю есть лишь желе из красной смородины - вы все равно услышите все возможные похвалы!

«Она черная?

- Нет, она красная.

- А почему она белая?

- Потому, что зеленая!»

Из всех садовых ягод красная смородина наиболее скромна. Нет у неё ни восхитительного аромата, как, например, у черной смородины или земляники, нет нежной сладости малины и клубники. Да что там! Ближайший родственник смородины – крыжовник – и то слаще.

Но это только на первый взгляд! На деле у красной смородины масса достоинств. Неспроста фитотерапевты очень уважают эту ягоду за её целебные свойства:

- Не вызывает аллергии – подходит для детского питания;

- Большое количество пектина и клетчатки, что помогает выводить из нашего организма соли тяжелых металлов и токсины;

- В ней много железа и калия (напомню, калий полезен для сердца и уменьшает отеки. Скажем твердое «нет!» мешкам под глазами!);

- Полезна при простудах, так как обладает жаропонижающим и потогонным действием;

- По содержанию витамина С она уступает только черной смородине;

- Улучшает пищеварение и поднимает аппетит; морс прекрасно утоляет жажду.

Конечно, в свежем виде много красной смородины не съесть, да и не нужно – ведь из этой ягоды легко приготовить весьма лакомую вещь - желе. Хоть сразу съесть, хоть на зиму приберечь – хранится прекрасно.

Из этого желе можно приготовить вкусный соус! Для соуса: 4 ст. ложки желе смешать с 2 ст. ложками оливкового масла, добавить 2 ст. ложки цедры апельсина, 2 чайные ложки горчицы, соль.

Такой соус прекрасно подойдет к мясу.

Желе из красной смородины

Легко и просто приготовить! Время на приготовление – 40 -50 минут.

Понадобится:

Смородина красная;

Сахар.

Примечание:

Сахара нужно столько, сколько получится сока - по объему (не по весу!) – а это зависит от количества смородины. Для ориентира: у меня было ягод 3,5 литра, из этого объема получилось 2 литра сока, соответственно сахара я взяла 2 литровых банки.

1. Смородину хорошо вымойте и откиньте на дуршлаг.

2. Теперь нужно ягоды прогреть – недолго, это для того, чтобы они немного размякли и легко отдали сок! Способов сделать это несколько, выбирайте:

* Переложите смородину в огнеупорную посудину или на эмалированный противень с бортиками, и поставьте в нагретую духовку на 10 минут.

* Можно воспользоваться микроволновкой – будет еще быстрее, минуты через 3- 4 ягоды осядут и дадут сок.

* Оставьте смородину в дуршлаге, поставьте его на кастрюлю с кипящей водой – те же 5-10 минут. Смотрите, чтобы ягоды не начали лопаться, а то ценный сок убежит в кастрюльку с водой.

* Для счастливых обладателей пароварок – прогреть в миске или емкости для риса.

* Есть еще вариант – просто нагреть в кастрюле под крышкой, добавив немного воды. Лично мне этот вариант нравится меньше всего – как раз из-за воды. Без неё желе будет гуще.

3. Прогрели? Отлично. Отожмем сок.

Быстро - в соковыжималке,

Или через два-три слоя марли,

а можно через сито, предварительно размяв ягоды в кастрюле пестиком-толкушкой. Сито лучше пластиковое, металлическое дает привкус (металлический же) и разрушает полезные вещества.

Кстати, соковыжималка выдаст сок с мякотью и пенкой – на фото видно, и желе получится непрозрачное. Если хотите более прозрачное – отжимайте осторожно, и цедите через мелкое сито… Это для красоты. Мне кажется, прозрачность на вкус не влияет совершенно. /А из отжимок получится компот. Залейте их кипятком, добавьте сахар, и оставьте на пару часов, настояться./

4. Теперь в кастрюльку или тазик для варенья наливаем сок, по ходу дела измеряя его количество (стаканом, банкой, мерной кружкой). Сколько сока – столько же нужно сахара, в смысле, такой же объем. Ну, например – два с половиной стакана сока – значит, два с половиной стакана сахара кладем.

5. На небольшом огне при постоянном помешивании подогреваем до полного растворения сахара. Это буквально несколько минут! И все, кипятить не надо!

6. Разливаем горячее в чистые сухие баночки, до самого верха. Теперь пусть остынут – прикройте чистым сухим полотенцем. После полного остывания (при этом поверхность желе как бы немного подсохнет) можно закрыть крышками или пергаментом: кусочек пергаментной бумаги слегка увлажнить, закрыть банку и плотно завязать горлышко ниткой. Закатывать не нужно. Не советую закрывать горячие банки – на внутренней стороне крышки образуется конденсат, и при хранении желе легко плесневеет.

7. Вот и все – красивое, полезное, вкусное желе готово! Правда, легко?