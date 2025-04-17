Рассказываем о самых простых, быстрых и вкусных рецептах глазури для пасхального кулича. Мы протестировали все и в конце материала наш вердикт.

Шоколадная глазурь

Ингредиенты из расчёта на 1 кулич:

белый шоколад 80-100 г;

сливки 33% 25 мл;

сливочное масло 25 г.

На водной бане растопите шоколад со сливками, добавьте сливочное масло. Чуть остудите и украшайте кулич.

Глазурь от Александра Бельковича

Ингредиенты на 1 кулич:

сухое молоко 2 ст.л.;

сгущённое молоко 3 ст.л.;

лимонный сок 2 ч.л.

Смешайте сухое молоко, сгущёнку и лимонный сок до однородной консистенции. Масса должна быть довольно густой. Смажьте глазурью кулич.

Глазурь из маршмеллоу

Ингредиенты на 1 кулич:

маршмеллоу 50 г;

лимонный сок 1 ст.л.;

сливочное масло 0,5 ст.л.;

сахарная пудра 50 г.

Маршмеллоу, лимонный сок и масло смешайте и нагрейте на водяной бане при постоянном помешивании до однородности. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Наносите на кулич.

Классическая глазурь из белка и сахарной пудры

Ингредиенты на 2 кулича:

яичный белок 1 шт.;

сахарная пудра 100-200 г;

лимонный сок ½ ч.л.

Взбейте миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. Чем больше сахарной пудры вы добавите, тем гуще будет глазурь, поэтому ориентируйтесь на свой вкус. На взбивание уйдёт около 5 минут.

Творожные куличи мы пекли по рецепту Ольги Шобутинской. На куличи вы потратите 3,5-4 часа. Если вы готовы, то рецепт для вас.

Ингредиенты на 3 высоких кулича (форма диаметром 11 см) или 6 невысоких:

дрожжи 18 г прессованных или 6 г сухих;

молоко 125 мл;

мука 400 г;

сахар 150 г;

творог 180 г;

сливочное масло 80 г;

3 желтка;

ванильный сахар 8 г;

1/3 ч.л. соли

изюм или сухофрукты 100 г.

1. В миске смешиваем тёплое молоко, дрожжи, 1 ст.л. сахара и 1 ст.л. муки. Оставляем на 10-15 минут.

2. Творог протираем через сито, добавляем туда масло, перемешиваем и отставляем в сторону.

3. Желтки взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью добела. Добавляем в творожную массу. Туда же выливаем опару, перемешиваем и начинаем постепенно добавлять муку.

4. Тесто вымешиваем руками около 10 минут. После чего добавляем туда изюм (у нас была вяленая маракуйя). Закрываем плёнкой и оставляем на 2 часа.

5. После того, как тесто поднялось, раскладываем его по формам для выпечки куличей и ещё оставляем на 40-50 минут, прикрыв пищевой плёнкой.

6. Куличи выпекаем при 180 °С - 45...50 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки.

Кулич получается не сухой, вкуса творога совсем нет, очень хороший вариант на Пасху.

Приятного аппетита!

P.S. В нашем внутреннем редакционном голосовании победила глазурь из маршмеллоу.