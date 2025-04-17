Рецепты глазури для куличей. Бонус — рецепт творожного кулича
Рассказываем о самых простых, быстрых и вкусных рецептах глазури для пасхального кулича. Мы протестировали все и в конце материала наш вердикт.
Шоколадная глазурь
Ингредиенты из расчёта на 1 кулич:
- белый шоколад 80-100 г;
- сливки 33% 25 мл;
- сливочное масло 25 г.
На водной бане растопите шоколад со сливками, добавьте сливочное масло. Чуть остудите и украшайте кулич.
Глазурь от Александра Бельковича
Ингредиенты на 1 кулич:
- сухое молоко 2 ст.л.;
- сгущённое молоко 3 ст.л.;
- лимонный сок 2 ч.л.
Смешайте сухое молоко, сгущёнку и лимонный сок до однородной консистенции. Масса должна быть довольно густой. Смажьте глазурью кулич.
Глазурь из маршмеллоу
Ингредиенты на 1 кулич:
- маршмеллоу 50 г;
- лимонный сок 1 ст.л.;
- сливочное масло 0,5 ст.л.;
- сахарная пудра 50 г.
Маршмеллоу, лимонный сок и масло смешайте и нагрейте на водяной бане при постоянном помешивании до однородности. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Наносите на кулич.
Классическая глазурь из белка и сахарной пудры
Ингредиенты на 2 кулича:
- яичный белок 1 шт.;
- сахарная пудра 100-200 г;
- лимонный сок ½ ч.л.
Взбейте миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. Чем больше сахарной пудры вы добавите, тем гуще будет глазурь, поэтому ориентируйтесь на свой вкус. На взбивание уйдёт около 5 минут.
Творожные куличи мы пекли по рецепту Ольги Шобутинской. На куличи вы потратите 3,5-4 часа. Если вы готовы, то рецепт для вас.
Ингредиенты на 3 высоких кулича (форма диаметром 11 см) или 6 невысоких:
- дрожжи 18 г прессованных или 6 г сухих;
- молоко 125 мл;
- мука 400 г;
- сахар 150 г;
- творог 180 г;
- сливочное масло 80 г;
- 3 желтка;
- ванильный сахар 8 г;
- 1/3 ч.л. соли
- изюм или сухофрукты 100 г.
1. В миске смешиваем тёплое молоко, дрожжи, 1 ст.л. сахара и 1 ст.л. муки. Оставляем на 10-15 минут.
2. Творог протираем через сито, добавляем туда масло, перемешиваем и отставляем в сторону.
3. Желтки взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью добела. Добавляем в творожную массу. Туда же выливаем опару, перемешиваем и начинаем постепенно добавлять муку.
4. Тесто вымешиваем руками около 10 минут. После чего добавляем туда изюм (у нас была вяленая маракуйя). Закрываем плёнкой и оставляем на 2 часа.
5. После того, как тесто поднялось, раскладываем его по формам для выпечки куличей и ещё оставляем на 40-50 минут, прикрыв пищевой плёнкой.
6. Куличи выпекаем при 180 °С - 45...50 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки.
Кулич получается не сухой, вкуса творога совсем нет, очень хороший вариант на Пасху.
Приятного аппетита!
P.S. В нашем внутреннем редакционном голосовании победила глазурь из маршмеллоу.