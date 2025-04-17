Форум
Сладкие блюда

Рецепты глазури для куличей. Бонус — рецепт творожного кулича

Рассказываем о самых простых, быстрых и вкусных рецептах глазури для пасхального кулича. Мы протестировали все и в конце материала наш вердикт.

Шоколадная глазурь 

Ингредиенты из расчёта на 1 кулич:

  • белый шоколад 80-100 г;
  • сливки 33% 25 мл;
  • сливочное масло 25 г.

На водной бане растопите шоколад со сливками, добавьте сливочное масло. Чуть остудите и украшайте кулич. 

Глазурь от Александра Бельковича 

Ингредиенты на 1 кулич:

  • сухое молоко 2 ст.л.;
  • сгущённое молоко 3 ст.л.;
  • лимонный сок 2 ч.л.

Смешайте сухое молоко, сгущёнку и лимонный сок до однородной консистенции. Масса должна быть довольно густой. Смажьте глазурью кулич. 

Глазурь из маршмеллоу

Ингредиенты на 1 кулич:

  • маршмеллоу 50 г;
  • лимонный сок 1 ст.л.;
  • сливочное масло 0,5 ст.л.;
  • сахарная пудра 50 г.

Маршмеллоу, лимонный сок и масло смешайте и нагрейте на водяной бане при постоянном помешивании до однородности. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Наносите на кулич.

Классическая глазурь из белка и сахарной пудры

Ингредиенты на 2 кулича:

  • яичный белок 1 шт.;
  • сахарная пудра 100-200 г;
  • лимонный сок ½ ч.л.

Взбейте миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. Чем больше сахарной пудры вы добавите, тем гуще будет глазурь, поэтому ориентируйтесь на свой вкус. На взбивание уйдёт около 5 минут. 

Творожные куличи мы пекли по рецепту Ольги Шобутинской. На куличи вы потратите 3,5-4 часа. Если вы готовы, то рецепт для вас.

Ингредиенты на 3 высоких кулича (форма диаметром 11 см) или 6 невысоких: 

  • дрожжи 18 г прессованных или 6 г сухих;
  • молоко 125 мл;
  • мука 400 г; 
  • сахар 150 г;
  • творог 180 г;
  • сливочное масло  80 г; 
  • 3 желтка;
  • ванильный сахар 8 г;
  • 1/3 ч.л. соли
  • изюм или сухофрукты 100 г.

1. В миске смешиваем тёплое молоко, дрожжи, 1 ст.л. сахара и 1 ст.л. муки. Оставляем на 10-15 минут.

2. Творог протираем через сито, добавляем туда масло, перемешиваем и отставляем в сторону.

3. Желтки взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью добела. Добавляем в творожную массу. Туда же выливаем опару, перемешиваем и начинаем постепенно добавлять муку. 

4. Тесто вымешиваем руками около 10 минут. После чего добавляем туда изюм (у нас была вяленая маракуйя). Закрываем плёнкой и оставляем на 2 часа.

5. После того, как тесто поднялось, раскладываем его по формам для выпечки куличей и ещё оставляем на 40-50 минут, прикрыв пищевой плёнкой.

6. Куличи выпекаем при 180 °С - 45...50 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки.

Кулич получается не сухой, вкуса творога совсем нет, очень хороший вариант на Пасху.

Приятного аппетита!

P.S. В нашем внутреннем редакционном голосовании победила глазурь из маршмеллоу.

