Шоколадная пасха с вяленой вишней и миндалем

Одно из самых главных блюд на Пасху - сладкое лакомство из творога, сухофруктов и различных вкусных добавок - творожная пасха, которую вы можете приготовить в домашних условиях. Рецепт классической творожной пасхи есть у нас на сайте.

А сегодня немного поэкспериментируем и сделаем шоколадную пасху! Небольшой спойлер) По вкусу будет походить на очень нежный и качественный творожный сырок!

А еще вы можете приготовить разные варианты пасхи по рецептам:

Ингредиенты: - творог 9% 400 г;

- сливочное масло 82,5% 50 г;

- шоколад 70% 160 г;

- сливки 33% 160 г;

- сахарная пудра 100 г;

- ванильный сахар 10 г;

- вяленая вишня 100 г;

- миндаль 100 г

Приготовление:

1. Переливаем сливки в сотейник и хорошо прогреваем, они должны быть горячими, но не доводите до кипения. Вливаем горячие сливки в шоколад, поломанный на дольки, и перемешиваем до однородности, шоколад должен полностью раствориться. Отставляем шоколад в сторону, остывать.

2. Творог перекладываем в миску и хорошо пробиваем блендером. Творог лучше брать в брикетах, не зернистый и не мягкий. К нему кладем размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ванильный сахар, перемешиваем лопаткой.

3. К этой смеси добавляем шоколад, вишню и миндаль, смешиваем до однородности. Удостоверьтесь, что шоколад остыл, если он будет горячим, творожная масса растает.

4. Подготовим форму. Отрежьте нужное количество марли, намочите ее и хорошо отожмите, сложите вдвое и выложите в пасочницу. Пасочницу поставьте узким краем вниз на плоскую тарелку.

5. Внутрь выкладываем творожную массу, так, чтобы она доходила до краев. Плотно накрываем марлей, сверху ставим пресс, что-то около 500 г, и убираем в холодильник минимум на 8 часов. При выделении сыворотки сливайте ее. По этому рецепту ее не должно быть много. Большое количество влаги впитается в марлю.

6. По истечении 8 часов достаем пасху из формы следующим образом: снимаем марлю с верхней части пасхи, накрываем тарелкой, аккуратно переворачиваем и достаем пасху из формы.

7. Украсить можно чем угодно, на ваш вкус. Я полила шоколадом и добавила яркости кондитерской посыпкой.

Все готово, приятного аппетита!