Панна кота – это сама нежность, прохладный сливочный десерт, классика итальянской кухни. Идеальный для лета: освежающий и легкий. Переводится Panna cotta как "вареные сливки", но варить тут на самом деле нечего – сливки с сахаром нужно всего лишь нагреть до кипения, растворить в них замоченный желатин и разлить смесь по формочкам, для застывания. Это классический вариант, панна кота "а натюрель" – освоив базовый рецепт приготовления, можно будет поэкспериментировать, меняя жирность сливок, пропорции сливок и молока, ароматизируя панна котту ванилью, мятой или корицей, добавляя ягодное или фруктовое пюре, мед или, к примеру, шоколад. Мне нравится панна котта из сливок и молока, у неё нежирный и в то же время убедительный сливочный вкус. А еще я люблю простое молочное желе, или кефирное – из детства.

При экспериментах старайтесь соблюдать пропорции желатина и жидкости: примерно 10 гр. на 500 мл., для меня это оптимальное соотношение, достаточно нежно и не слишком упруго. Чем выше процент жирности сливок, тем плотнее будет консистенция при том же количестве желатина, для молочного желе можно и 15 гр. на 0,5 литра молока взять. В любом случае, после первой пробы вы поймете, какие пропорции вам больше по вкусу. Количество сахара придется подобрать индивидуально, в зависимости от того, планируете вы подать десерт со сладким соусом, или нет. Если будет желание и творческий порыв, можно сварить карамельный соус, или винный: уварить ягодное пюре со щепоткой корицы и небольшим количеством ароматного красного вина. Самый простой вариант: измельчить блендером ягоды с сахаром и прогреть, или даже не греть – а полить панна котту сверху соусом и сразу подать на стол. Лёгкая и быстрая в приготовлении, панна кота – отличный выбор для тех, кто любит желейно-кремовые десерты.

Панна котта

Понадобится:

Сливки 33% – 500 мл.;

Молоко – 200 мл.;

Ванильный сахар – 1 пакетик;

Желатин – 15 гр.;

Сахар – 70-90 гр.;

Для соуса:

Свежие или замороженные ягоды – 300 гр. (клубника, малина, ежевика);

Сахар – по вкусу;

* С таким количеством желатина – 15 гр. – получается средней плотности панна котта. Желатин нужно предварительно замочить в холодной воде, для набухания и легкого растворения – минут на 40. Если есть возможность выбора, лучше взять желатин в пластинках, листовой – он чище, и его собственный вкус и запах минимальны. Вообще, чем белее и прозрачнее гранулы желатина, тем лучше. Я замачиваю желатин в холодном молоке: от нужного количества молока отливаю примерно полстакана, сверху на молоко высыпаю желатин и оставляю для набухания. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке – разные производители рекомендуют по-разному замачивать желатин.

* В кастрюле соедините сливки, сахар, ванильный сахар, молоко. Сразу весь сахар не высыпайте, добавляйте по вкусу. Я кладу по минимуму, в нашей семье этот десерт больше любят несладким. На медленном огне нагревайте сливочно-молочную смесь до кипения, когда закипит – снимите с огня.

* Добавьте предварительно замоченный желатин, и медленно размешайте до полного растворения (в горячих сливках желатин растворится быстро).

* Разлейте смесь по невысоким стаканам или формочкам и поставьте на несколько часов в холодильник, до полного застывания.

* Приготовьте соус: ягоды с сахаром измельчите в пюре, можно протереть через сито для однородной консистенции. Для соуса из ежевики рекомендую немного прогреть ягоды на небольшом огне, вместе с сахаром, и потом протереть через сито, чтобы избавиться от довольно крупных семечек—косточек. У меня в качестве соуса – протертая с сахаром клюква.

* Перед тем, как подать на стол, десерт нужно вынуть из формочек. Для этого окуните формочки донышком в кипяток на несколько секунд, накройте блюдцем и переверните, снимите формочку и полейте панна котту соусом. (Еще способ: перевернуть формочку на блюдце, и затем накрыть полотенцем, смоченным в кипятке, затем снять формочку.)

* Но, конечно, можно подать десерт прямо в стаканах или симпатичных вазочках-креманках. Украсить панна котту можно свежими ягодами, листочками мяты, кофейными зернами, палочками корицы.