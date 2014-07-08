Приготовили вчера шоколадный мусс – специально к клубнике! Получилось отлично, такое удачное сочетание сочных свежих кисловатых ягод и сладкого, очень шоколадного, нежно-тающего мусса. Я дополнила десерт листочками свежей мяты, она хороша и как украшение, и как завершающий аккорд вкуса.

В рецепте используются взбитые белки без термообработки, поэтому убежденным противникам сырых яиц в десертах этот рецепт не подойдет. Остальным советую купить свежие диетические яйца, и хорошо вымыть их перед использованием. Начнем готовить?

Шоколадный мусс с клубникой

Понадобится (на 4-6 порций): Шоколад горький – 200 гр.; Масло сливочное – 50 гр.; Вода – 50 мл.; Яйца – 2 шт.; Сахар – 40-50 гр.; Клубника, листики свежей мяты.

* Растапливать шоколад удобно в посуде с толстым дном, на маленьком огне – так он плавится равномерно и не пригорает. Можно растопить его в микроволновке (на средней мощности, помешивая каждые 30 сек.) или на водяной бане (не пригорит).

* Шоколад разломите на дольки, добавьте масло и воду, и поставьте разогревать.

* Хорошо вымойте яйца, разделите на белки и желтки. Белки нужно взбить с сахаром до стойкой пены, а желтки добавить к шоколадной массе.

* Я включаю миксер, и пока белки взбиваются (это быстро), размешиваю шоколад с желтками, до полного растворения шоколада. Получается однородная гладкая масса с шелковистым блеском.

* Снимаю с огня шоколад, и перемешиваю с белками, добавляя белки в два приема. Мешать нужно аккуратно, и как только смесь стала однородной…

* можно разливать по формам. Подойдут небольшие креманки, бокалы, красивые стаканчики или маленькие кофейные чашки.

* Поставьте в холодильник на ночь, или хотя бы на несколько часов – при охлаждении мусс уплотнится.

* Очень вкусно с клубникой и свежими листочками мяты, свежий кисловатый вкус ягод хорошо оттеняет сладость мусса. Думаю, отлично подойдут к этому десерту малина или земляника. Ну и, конечно, чашечка кофе!

Приятного аппетита!