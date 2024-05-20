Рецепт нежного пирога с бананами и меренгой

В поисках интересных десертов из всесезонных фруктов мы наткнулись на рецепт пирога с бананами. Отзывы на этот рецепт были только положительные, поэтому мы решили приготовить десерт и поделиться впечатлениями с вами.

Пирог с бананами «Банана-мама»

Понадобится: бананы 4-5 шт.;

мука 300 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

сливочное масло 100 г;

щепотка соли;

яйцо 3 шт.;

сахар 75 г;

ванильный сахар 1 пакетик;

сметана 250-300 г;

сахарная пудра или сахар 80-100 г.

1. Рубим сливочное масло ножом, добавляем муку и разрыхлитель. Всё перетираем в крошку.

2. Разделяем яйца на желтки и белки. Добавляем в масляно-мучную смесь желтки, сахар, ванильный сахар, соль и замешиваем крутое тесто.

3. Тесто заворачиваем в пленку и отправляем отдохнуть на 30 минут в холодильник.

4. Затем тесто раскатываем по размеру вашей формы для выпечки и выкладываем в форму, формируя бортики. Поверх теста укладываем нарезанные бананы.

5. Заливаем всё сметаной и отправляем в предварительно разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут до полной готовности пирога. Ориентируйтесь на свою духовку.

6. Взбиваем белки с сахарной пудрой до мягких пиков.

7. Когда пирог готов, достаем его, покрываем поверхность взбитыми белками и отправляем в духовку ещё на 3-5 минут до зарумянивания. Температуру духовку для этого можно повысить на 20 С.

Вот так выглядит готовый десерт.

8. Как только пирог готов, осторожно достаем его из формы и помещаем в холодильник. У нас он стоял в холодильнике ночь.

Получился удивительный нежнейший пирог с ярко-выраженным банановым вкусом. Пробуйте! А мы положили его в нашу копилку удачных рецептов.

Приятного аппетита!