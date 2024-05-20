Рецепт нежного пирога с бананами и меренгой
В поисках интересных десертов из всесезонных фруктов мы наткнулись на рецепт пирога с бананами. Отзывы на этот рецепт были только положительные, поэтому мы решили приготовить десерт и поделиться впечатлениями с вами.
Пирог с бананами «Банана-мама»
Понадобится:
- бананы 4-5 шт.;
- мука 300 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- сливочное масло 100 г;
- щепотка соли;
- яйцо 3 шт.;
- сахар 75 г;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- сметана 250-300 г;
- сахарная пудра или сахар 80-100 г.
1. Рубим сливочное масло ножом, добавляем муку и разрыхлитель. Всё перетираем в крошку.
2. Разделяем яйца на желтки и белки. Добавляем в масляно-мучную смесь желтки, сахар, ванильный сахар, соль и замешиваем крутое тесто.
3. Тесто заворачиваем в пленку и отправляем отдохнуть на 30 минут в холодильник.
4. Затем тесто раскатываем по размеру вашей формы для выпечки и выкладываем в форму, формируя бортики. Поверх теста укладываем нарезанные бананы.
5. Заливаем всё сметаной и отправляем в предварительно разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут до полной готовности пирога. Ориентируйтесь на свою духовку.
6. Взбиваем белки с сахарной пудрой до мягких пиков.
7. Когда пирог готов, достаем его, покрываем поверхность взбитыми белками и отправляем в духовку ещё на 3-5 минут до зарумянивания. Температуру духовку для этого можно повысить на 20 С.
Вот так выглядит готовый десерт.
8. Как только пирог готов, осторожно достаем его из формы и помещаем в холодильник. У нас он стоял в холодильнике ночь.
Получился удивительный нежнейший пирог с ярко-выраженным банановым вкусом. Пробуйте! А мы положили его в нашу копилку удачных рецептов.
Приятного аппетита!