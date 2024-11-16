Простой и доступный рецепт домашней пахлавы мы нашли у кулинарного блогера Шобутинской Ольги. Она также называет эту пахлаву Сочинский пирог и предлагает приготовить её из грецких орехов на песочном тесте.

Получается вкусная, медовая, ароматная пахлава, которую легко приготовить в домашних условиях! Сильно ореховая и не очень сладкая!

Домашняя пахлава с грецкими орехами

Понадобится: Для теста мука - 500 г;

сметана жирностью 15-20% - 200 г;

сливочное масло жирностью 72,5 % - 200 г;

яичный желток - 4 шт.;

сода - 1 ч.л. без горки;

соль 1/2 ч.л.; Для начинки: грецкие орехи 400 г;

сахар - 250 г;

белок от 5 яиц; Для украшения: грецкие орехи 100 г;

яичный желток - 1 шт.; Для пропитки: 5 столовых ложек мёда.



Приготовление:

! Перед приготовлением все продукты нужно охладить, масло подморозить немного в морозилке.

! Честно говоря, положить сверху орешки для украшения я позабыла... И все равно красиво и вкусно!

1. Высыпаем муку в большую миску. Сливочное масло нужно натереть на крупной терке, можно сразу тереть его в миску с мукой, а чтобы оно не таяло, обмакивайте кусок в муку. Руками перетираем массу в крошку, не слишком долго, чтобы масло не начало таять.

2. В отдельной миске в сметану высыпаем соду, сразу начинаем активно мешать, начнется реакция, масса вспенится и увеличится в объеме почти вполовину. Хорошо перемешиваем.

3. Делаем углубление в миске с мукой и выливаем в него сметану, далее добавляем соль и желтки, начинаем перемешивать, постепенно добавляя к жидкой части масляную крошку.

4. Замешиваем тесто, стараясь сильно его не вымешивать, нужно просто собрать в комок.

Делим на три неравные части, одна должна быть чуть побольше, две другие чуть меньше. Убираем тесто в пленку и оставляем в холодильнике на 1 час.

5. В это время занимаемся начинкой. Орехи моем и подсушиваем на сковороде, не очень долго, до появления жареного аромата, затем измельчаем. Это можно сделать с помощью скалки (положить орехи в пакет и прокатать), можно порубить ножом или измельчить в блендере до крошки среднего размера. Не слишком мелко!

6. Понадобится противень и два отреза пергаментной бумаги по размеру противня.

7. БОльшую часть теста прямо на пергаменте, присыпав его мукой, раскатываем очень тонко, немного больше размера противня, чтобы из краешков получились бортики. Тесто очень податливое, хорошо раскатывется и не рвётся!

Переносим пергамент на противень и отставляем в сторону.

8. Взбиваем без сахара белки до стойких пиков, половину раскладываем ложкой на тесто, распределяем, не сильно прижимая, чтобы не нарушить целостность пены.

Белки нужно присыпать половиной рубленых орехов и половиной сахара.

9. Вторую часть теста раскатываем снова на пергаменте, тесто не липнет, его можно сложить вчетверо, чтобы перенести этот слой на пирог, а можно скатать в рулет вместе с пергаментом и перенести с его помощью. Края теста немного прижимаем к бортикам нижнего слоя.

10. Снова раскладываем белки ложкой на тесто и присыпаем оставшимися орехами и сахаром.

11. Третью часть теста раскатываем на припыленном мукой пергаменте и раскладываем сверху на начинку, соединяем края, защипываем.

12. Размешиваем желток с двумя ложками воды, смазываем сверху тесто, смачиваем водой острый нож и разрезаем на ромбики верхнюю часть, не затрагивая второй слой теста. Это самая муторная часть приготовления))

13. На каждый ромбик укладываем четвертинку грецкого ореха и ставим выпекаться пахлаву в духовку при 180°С на средний ярус, с верхним и нижним подогревом, без конвекции на 15-20 минут. Начала румяниться - достаём!

14. Нужно пахлаву прорезать ниже по ромбикам, второй слой, не задевая нижний слой и бортики, чтобы не вытек сок от начинки. Ставим пирог обратно в духовку и печём ещё 20-25 минут, до готовности (до румяного состояния). Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

15. Готовую пахлаву разрезаем на сегменты до конца и поливаем жидким медом (если мед густой, нагрейте его до жидкого состояния). Смазываем пахлаву кисточкой и оставляем полностью остыть.

Хранить пахлаву можно два-три дня в пищевом контейнере.

Приятного аппетита!