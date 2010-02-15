На днях день рождения любимой мамы. Торт, он и в Африке торт... Хочется сделать что-то волшебное, красивое, нежное, для МАМЫ! Хочу поделиться с вами моим первым опытом работы с айсингом. Идея не моя, нашла в интернете, но хочу рассказать, как эту красоту сделать. Поверьте, это не так сложно, как кажется!

Айсинг или съедобные кружева

Нам понадобится:

1 белок (охлажденный)

150г сахарной пудры (мелкой, покупной)

немножечко лимонной кислоты

куча-кучная всяких кухонных штучек (коробочки, стаканчики, баночки, зубочистки)

файл или кондитерский мешок с насадкой (самая малюсенькая дырочка)

полиэтилен или файл для размещения узоров

рисунок того, что хотите сделать

масса терпения .

Для начала подготовим рисунок. В моем варианте - это изображение Эйфелевой башни. На распечатанном рисунке я обвела основные детали каждого этажа башни своим цветом. Еще необходимо нарисовать перекрытия между этажами башни (2 квадрата, длину сторон нужно замерить на вашем рисунке, и сделать чуть больше). На рисунок кладем чистый файл или п/э пакет, тонко смазываем подсолнечным маслом, чтобы потом легче было отделить детальки. Когда рисунок готов, можем приступить к замешиванию массы.

Итак, белок взбиваем недолго вилкой!, не миксером, добавляем чутельку лимонной кислоты. Просеиваем пудру и постепенно вмешиваем ее в белок той же вилкой. Должна получиться масса с мягкими пиками, которые не стоят, а слегка тянутся за вилкой и опадают (это айсинг, или белковая глазурь). Не экономьте пудру, 150 г надо все вмешать. Гуще делать не стоит, неудобно рисовать.

Когда масса готова, перекладываем часть ее в кондитерский мешок или файл. Мне такую работу удобнее выполнять через файл. Необходимо срезать малюсенький уголочек, можно проткнуть зубочисткой (но это не очень удобно).

С этого этапа начинается кропотливая деятельность. Нужно все детальки перевести айсингом на полиэтилен. Делаем сначала контур детали, потом - основные линии, потом как-бы сеточкой все заполняем. Для башни потребуется по 4 детали каждого этажа, 2 перекрытия между этажами, шпиль. На самам деле, в оригинале у башни 3 перекрытия, но мне кажется, самое малюсенькое делать неудобно. Я сделала 2 перекрытия.

Очень рекомендую на каждый этаж сделать детали с запасом, я делала в 2 раза больше деталей, чем нужно. Они ОЧЕНЬ хрупкие, быстро потом ломаются. Все детали у меня на 1 файл не вошли, делала на 2х. Еще для башни я сделала бабочку и тоненькую палочку (будущий шпиль - лучше сделать 2,3 штуки).

Когда все готово, нужно отложить файлы с детальками в недоступное для домочадцев место. Можно подложить под них картон. Важно, чтобы детали лежали строго горизонтально. Если подложка будет кривая, детали так и высохнут. Только бабочку сушила между стенками коробочки, чтобы одно крылышко было перпендикулярно другому.

У нас в квартире очень жарко, поэтому детальки высохли очень быстро. Тем не менее, я собирала всю конструкцию на следующий день.

Тут потребуется максимум внимания и аккуратности. Берем 2 детальки нижнего яруса, ставим их наклонно, как они должны быть в готовом изделии. Подбираем из подручных предметов такой, на который можно наклонить эти детали для просушки. Если получилось, проводим между детальками полосочку тем же айсингом, как бы содиняя их. Все, не трогаем! Максимум, можете подуть для быстрого высыхания. Когда подсохло соединение, подставляем 3-ю деталь, соединяем, сушим. Потом - 4-ю деталь.

После высыхания этаж должен стоять ровно, уверенно, без помощи Ваших рук и приспособ всяких. Можно взять этот этаж, очень аккуратно!!! перевернуть и пройти все швы еще и с внутренней стороны, для большей прочности конструкции. Высушить.

Далее берем перекрытие (квадрат большой), кладем его на нижний этаж и промазываем айсингом со всех сторон, соединяя перекрытие и нижний этаж по периметру квадрата. Делайте это аккуратно, но без фанатизма, чтобы много глазури не выдавливать. Должен быть тонкий, аккуратный контур. Сушим. Параллельно можно собирать 2-й и 3-й этажи. Для 2-го этажа так же постепенно соединяем между собой детальки. У меня, в качестве подставки, была насадка для конд. мешочка. Детали верхнего этажа собрать сложнее, т.к. башенка вверху узкая, ничего внутрь не поставить. Тем не менее, можно держать руками детали до высыхания.

Когда все этажи просохли, ставим 2-й этаж на перекрытие 1-го этажа, соединяем айсингом.

Потом-кладем на 2-й этаж перекрытие (маленький квадратик), "приклеиваем". На верх воодружаем 3-й ярус, промазываем аккуратно. На макушку башенки наносим айсинг, когда он немного подсохнет, ставим шпиль. Здесь нужно немного подержать рукой, чтобы детальки зафиксировались и подсохли. Шпиль может провалиться, если не подержать его. Если есть еще бабочка или другой декор, его так жа прикрепляем айсингом, только ОЧЕНЬ аккуратно.

Вуаля! Ваша башенка готова. Оставьте ее подсохнуть и ставьте на торт, пирог, куда угодно. Только хочу предупредить, что не стоит ставть не желе, глазурь растает. Я делала торт с желе, но под башню насыпала кокосовую стружку.

До мамы башню везли в отдельной коробочке. Муж поседел на полголовы, пока доехали, очень аккуратно ехал, чтобы не сломалось сооружение. Потом поставили башню на торт. Было красиво. Мама башню есть отказалась, оставила на память.

Коляска

Айсинга замешивается очень много, поэтому, я еще решила сделать коляску. Идею видела в интернете, решила попробовать. Тем более, у друзей есть повод . Описания в инете не было, поэтому пыталась сама соорудить. Описать словами сейчас сложнее, чем сделать.

Колясочку делала по такому же принципу. Есть некоторые особенности. Понадобилась коробка СД дисков (высотой 4-5 см). На листе карандашом рисуем 2 окружности (диаметр-тот же СД диск). Один сектор (1/4) как бы вырезаем. Еще нужен кружок, диаметром 3-4 см (колеса коляски) - тоже рисуем на листе карандашом.

Также нужна полоска бумаги, длиной, равной 3/4 окружности коробочки от дисков и шириной, равной ширине коробочки.

Как по-русски то описать...

В общем, рисуете айсингом (я пишу нужное количество для изделия, делайте с запасом):

2 детали - боковина коляски (окружность, минус 14 часть). Контур, а внутри него-сеточка;

4 детали - колёса (рисунок внутри колес-любой);

1 деталь - прямоугольничек, примерно, 4*6 см (он крепится под дно коляски, к нему будут колеса крепиться;

2 детали - красивые завитушки на бока коляски;

1 деталь - кружевной кружок, диаметром, примерно, 8 см - на него будем коляску ставить.

И самое сложное. Нужно из п/э пакета вырезать прямоугольник, чуть больший, чем бумажный прямоугольник (полоска, я о ней выше писала).

И сделать эту закругленную деталь 2-мя способами.

1) Прикрепить бумажную и п/э полоски на боковую часто коробки от дисков, потом нарисовать решетку айсингом. Размер решетки должен быть размером с бумажную полоску.

2) На столе разместить бумажную полоску, сверху - полиэтиленовую полоску с маслом. Нарисовать прямоугольник с мелкой сеточкой. Когда все нарисовано, расположить эту полоску по боковине бокса от дисков. Зфиксировать в таком положении для высыхания. Это самая сложная деталь, она будет располагаться между боковинами коляски. Думаю, по фото будет понятно, что это за деталь. Как ее сделать по - другому, я не додумалась...

Все детали сделали, высушили. Собираем коляску. Сначала проверяем, насколько удачной получилась "сложная деталь", стягиваем ее с коробочки вместе с полиэтиленкой, отделяем. Все ок?! Продолжаем.

На стол кладем боковину, на нее размещаем среднюю деталь, изнутри (можно и снаружи) проводим соединительную линию айсингом, сушим хоршенько! Сверху кладем вторую половину, проводим снаружи линию айсингом, сушим. Где детали не сходятся, все прикрыть глазурью, замазать аккуратно.

Когда все высохло, на один бок коляски приклеиваем завитушку, и маленький прямоугольник на дно коляски (снаружи). Сохнет.

Переворачиваем коляску, приклеиваем завитушку с другой стороны. Коляска лежит на боку, приклеиваем колеса к прямоугольничку и коляске. Подкладываем все, что возможно. Когда хорошо просохло, (минут 20-30 нужно подождать) пытаемся потавить коляску вертикально на колеса. Стоит? Ура! Приклеиваем колеса к узорчатому кружочку. Сушим.

Далее, на Ваш вкус, можно сделать тюлинку (отдельно нарисовать и высушить) и ручки к колясочке. Вот и готово. Ставьте сооружение на торт, пирог, кекс, просто дарите. Я еще не дарила, коляска ждет своего часа на шкафу в коробке.

P.S. Кое-какие моменты хочу еще обозначить. Когда все детали нарисовали и положили сушить, айсинг останется (останется много). Положите его в этот же файл, из которого выдавливали, закрутите и уберите в холодильник. Сверху накройте влажной тряпочкой. Так он не засохнет и сможете потом еще порисрвать и детальки собрать, чтобы вновь не замешивать.

P.P.S. Айсинг можно окрасить в любые цвета пищевыми красителями, только не переборщите! Я делала впервые, поэтому, белое мне показалось очень нежным, не стала красить.