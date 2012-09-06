Пудинг кукурузный с творогом и изюмом (рецепт с видео)

Я думаю, что нет круп «более полезных» или «менее полезных» - каждая крупа обладает своими уникальными свойствами, и по-своему вкусна. Я за то, чтобы крупы были на нашем столе постоянно. И не стоит ограничивать себя кашами – попробуйте кукурузный пудинг с творогом и изюмом. Пудинг похож одновременно на запеканку и пирог, такой плотный, пористый, сытный.

Кукурузная крупа — ценный питательный продукт, характеризующийся большим содержанием витаминов группы В, А, Е, РР, и микроэлементов — железа, кремния. Кукуруза оказывает очищающее действие на организм за счет содержания в ней пищевых волокон.

Пудинг кукурузный с творогом и изюмом

Понадобится:

Крупа кукурузная в пакетике – 100 гр;

Творог – 150 гр.;

Яйцо – 2 шт.;

Сахар – 0,5 стакана;

Изюм – 0,5 стакана;

Мука – 1 стакана;

Разрыхлитель – 1 пакетик,

Соль,

Ванильный сахар или лимонная цедра для ароматизации.

· Для начала понадобится сварить кукурузную крупу в подсоленном кипятке до готовности, выложить в миску и немного остудить.

· Свежий мягкий творог протереть через сито. Главное – чтобы не было твердых крупинок, пастообразный творог тоже подойдет, если он не жидкий. Когда крупа остынет, соединить её с творогом.

· Яйца с сахаром нужно взбить до пены, до образования светло-желтого пышного крема.

· Творог и крупу соединить со взбитыми яйцами, добавить муку с разрыхлителем и замесить легкое тесто. Положить промытый, обсушенный и обсыпанный мукой изюм – так изюм равномернее распределится в тесте. И аккуратно перемешать еще раз.

· Выложить в форму и запекать до румяной корочки примерно 45-50 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта