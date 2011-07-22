Рисовый пудинг с ягодным соусом (рецепт с видео)

Сегодня я буду готовить рисовый пудинг. Первое упоминание об этом блюде относится ко временам Древнего Рима, императорские медики использовали пудинг как лечебное питание. Прошли века, и сейчас рисовый пудинг встречается в кулинарии многих стран, и чаще всего это десерт или самостоятельное сладкое блюдо, подходящее для завтрака.

Рецепты приготовления рисового пудинга заметно разнятся не только в разных странах, но даже в разных регионах одного государства. И пудингом-то его называют не везде – «сладкий рис», «молочный рис», сютлач, рисовый крем; и способ приготовления может отличаться: где-то варят – а где-то запекают; меняются ингредиенты – в Азии, например, запросто приготовят с кокосовым молоком, а из приправ выберут имбирь, кардамон, шафран, добавят свежие фрукты, фисташки и розовую воду; на Филиппинах любят шоколадный рисовый пудинг. Европейцам привычнее ароматы ванили, апельсина, лимона и корицы, а из добавок распространены изюм, мак, сушеная вишня, мед.

Рисовый пудинг с ягодным соусом

Понадобится:

Рис круглозерный – 200 гр.;

Молоко или сливки 10% - 500 мл.;

Яйца – 3 шт.;

Сахар – полстакана;

Лимонная цедра и мускатный орех (или ваниль, корица);

Сливочное масло – 50 гр.;

Соль.

Соус:

Ежевика или малина – 300-400 гр.;

Сахар – 2-3 ст.л.;

· Вскипятите слегка подсоленную воду, опустите круглозерный рис в варочном пакетике и варите 10-15 минут. Затем слейте воду, рис высыпьте из пакета обратно в кастрюлю, добавьте горячее молоко и сахар, и на слабом огне варите еще 20-25 минут, часто помешивая, до полного впитывания молока.

Слегка остудите, добавьте яйца и хорошо размешайте. Ароматизировать пудинг можно тертой лимонной цедрой и мускатным орехом, или ванилью и корицей – выбирайте на свой вкус.

· Жаростойкую форму смажьте маслом, выложите рис, разровняйте поверхность и положите кусочки сливочного масла. Запекайте при температуре 180-190 градусов до румяной корочки, примерно 30 минут.

· Рекомендую подать к пудингу ягодный соус: свежую или замороженную ежевику слегка прогрейте с сахаром в ковшике или сотейнике, до растворения сахара, и протрите через сито, чтобы удалить мелкие семена. Для упрощения этого процесса можно сначала измельчить ягоды блендером, и уже потом протирать через сито.

Для ежевики это не обязательно, но более плотные ягоды (клубнику, чернику и пр.) лучше все же сначала превратить в пюре. Количество сахара меняйте, в зависимости от сладости ягод. Я люблю кисло-сладкий соус, он хорошо оттеняет молочную сладость пудинга.

Подавайте соус к теплому пудингу.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию: