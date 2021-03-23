Домашние конфеты. Шоколадная помадка с орехами

Конфеты своими руками сделать очень просто. Предлагаем вам рецепт домашних шоколадных конфет с орехами. Несложный, вкусный и ароматный десерт - готовится быстро и из доступных продуктов. Сладкоежки непременно оценят!

Шоколадные конфеты своими руками

Понадобится:

Молочный шоколад 200 г

Варёная сгущёнка 200 г

Сливочное масло 25 г

Орехи 30-40 г

Приготовление:

1. Смешать молочный шоколад, масло и сгущенное молоко. На водяной бане растопить ингредиенты на медленном огне, непрерывно помешивая. У вас получится гладкая однородная масса.

Важно: сгущенное молоко нужно взять хорошего качества!

2. Добавить измельченные орехи (у меня нечищеный арахис) и перемешать.

3. Остывшую массу вылить в форму, предварительно поместив на дно пищевую пленку или пергаментную бумагу.

4. Убрать десерт в морозильную камеру до полного застывания.

5. Застывшую помадку нарезаем на небольшие кусочки.

Приятного аппетита!