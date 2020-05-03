Этот творожно-банановый десерт без выпечки готовится быстро и просто. Легкий, нежный и вкусный! Понравится и взрослым, и детям.

Творожно-банановый десерт

Понадобится: 2 банана, 20 гр. желатина (пачка), 150 мл воды, 250 грамм творога, 100 гр. йогурта, сахар или подсластитель по вкусу (в рецепте 1 ст.л.), 2-3 ст.л какао или Несквика для украшения сверху.

Приготовление:

Залейте желатин (1 упаковку) водой примерно на 40-60 минут.

Пока желатин разбухает, будем готовить творожно-банановую массу.

Порежьте бананы и смешайте их с творогом, йогуртом и сахаром при помощи миксера до однородной массы.

Творог подойдет любой. Я использовала обезжиренный, чтобы десерт содержал меньше калорий.

Разбухший желатин нагреваем до полного растворения на плите, постоянно помешивая, но не доводим до кипения.

Чуть остывший желатин выливаем в творожную массу. Хорошенько еще раз все промешиваем до исчезновения комочков. Масса станет более жидкой, но не пугайтесь, так и должно быть.

Выливаем полученную массу в форму. Я использовала силиконовую форму для кулича.

Ставим в холодильник минимум на час, после достаем и посыпаем какао или Несквиком. Также можно полить шоколадной глазурью (растопленным шоколадом).

Десерт готов!

Получилось очень вкусно!