Творожно-банановый десерт без выпечки!
Этот творожно-банановый десерт без выпечки готовится быстро и просто. Легкий, нежный и вкусный! Понравится и взрослым, и детям.
Творожно-банановый десерт
Понадобится:
2 банана,
20 гр. желатина (пачка),
150 мл воды,
250 грамм творога,
100 гр. йогурта,
сахар или подсластитель по вкусу (в рецепте 1 ст.л.),
2-3 ст.л какао или Несквика для украшения сверху.
Приготовление:
Залейте желатин (1 упаковку) водой примерно на 40-60 минут.
Пока желатин разбухает, будем готовить творожно-банановую массу.
Порежьте бананы и смешайте их с творогом, йогуртом и сахаром при помощи миксера до однородной массы.
Творог подойдет любой. Я использовала обезжиренный, чтобы десерт содержал меньше калорий.
Разбухший желатин нагреваем до полного растворения на плите, постоянно помешивая, но не доводим до кипения.
Чуть остывший желатин выливаем в творожную массу. Хорошенько еще раз все промешиваем до исчезновения комочков. Масса станет более жидкой, но не пугайтесь, так и должно быть.
Выливаем полученную массу в форму. Я использовала силиконовую форму для кулича.
Ставим в холодильник минимум на час, после достаем и посыпаем какао или Несквиком. Также можно полить шоколадной глазурью (растопленным шоколадом).
Десерт готов!
Получилось очень вкусно!