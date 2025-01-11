Творожное печенье от Наины Ельциной

Изучив комментарии к рецепту «Наполена», мы решили приготовить творожное печенье по рецепту жены первого президента Наины Ельциной, чтобы попробовать выпечку не на сливочном масле, а на маргарине.

Рецепт этого творожного печенья мы нашли на сайте Ельцин центра.

Понадобится: творог 9% 250 г;

маргарин 250 г;

мука 300 г;

сода 1 ч.л.;

сахар 0,5-1 стакан.

! В оригинальном рецепте использовался творог жирностью 18%.

1. Творог протереть через сито или взбить блендером до однородности.

2. Маргарин натереть на мелкой тёрке.

3. Просеять в творожно-масляную смесь муку.

4. Загасить лимонным соком (или уксусом) чайную ложку соды без верха и отправить в тесто.

5. Вымесить тесто и разделить на шарики. Сразу скажем, что шарики получаются по 25 г, это многовато и толстовато. Оптимальными будут шарики массой 17-18 грамм.

6. На тарелку насыпаем сахар. Каждый шарик кладём в тарелку с сахаром и расплющиваем руками в лепешку диаметром около 8 см. Складываем пополам сахарной стороной внутрь. Обмакиваем одной стороной в сахар и ищё раз складываем пополам. Еще раз обмакиваем одной стороной и готовые четвертинки выкладываем на противень несладкой стороной вниз.

7. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180-200 °С.

Количество маргарина можно смело убавить, так как получается очень жирно. Но мужская часть офиса сказала, что «очень вкусно».

Приятного аппетита!