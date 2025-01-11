Творожное печенье от Наины Ельциной
Изучив комментарии к рецепту «Наполена», мы решили приготовить творожное печенье по рецепту жены первого президента Наины Ельциной, чтобы попробовать выпечку не на сливочном масле, а на маргарине.
Рецепт этого творожного печенья мы нашли на сайте Ельцин центра.
Понадобится:
- творог 9% 250 г;
- маргарин 250 г;
- мука 300 г;
- сода 1 ч.л.;
- сахар 0,5-1 стакан.
! В оригинальном рецепте использовался творог жирностью 18%.
1. Творог протереть через сито или взбить блендером до однородности.
2. Маргарин натереть на мелкой тёрке.
3. Просеять в творожно-масляную смесь муку.
4. Загасить лимонным соком (или уксусом) чайную ложку соды без верха и отправить в тесто.
5. Вымесить тесто и разделить на шарики. Сразу скажем, что шарики получаются по 25 г, это многовато и толстовато. Оптимальными будут шарики массой 17-18 грамм.
6. На тарелку насыпаем сахар. Каждый шарик кладём в тарелку с сахаром и расплющиваем руками в лепешку диаметром около 8 см. Складываем пополам сахарной стороной внутрь. Обмакиваем одной стороной в сахар и ищё раз складываем пополам. Еще раз обмакиваем одной стороной и готовые четвертинки выкладываем на противень несладкой стороной вниз.
7. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180-200 °С.
Количество маргарина можно смело убавить, так как получается очень жирно. Но мужская часть офиса сказала, что «очень вкусно».
Приятного аппетита!