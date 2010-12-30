Новогодний десерт. Апельсины фаршированные

Впереди длинная праздничная неделя, новогодние каникулы, можно ходить в гости и принимать друзей у себя. Я это люблю, и вы, наверное, тоже. А гостей всегда хочется удивить! Давайте порадуем друзей изящным и легким десертом! В праздничные дни у вас наверняка найдется шоколад, орехи, пара апельсинок. Обратите внимание на десерт, который не требует долгой готовки, вкусный и простой в приготовлении.

Апельсины фаршированные

На 4-8 порций.

Понадобится:

Апельсины – 4 штуки;

Грецкие орехи – ½ стакана;

Банан – 1 шт.;

Шоколад темный – 1 шт.;

Сливки 33-38% – 200 мл.;

Мед – 2 ст.л.

· Апельсины вымойте и разрежьте поперек на две половинки, из половинок выньте мякоть. Это удобно делать небольшим ножом или черенком чайной ложки – просто проведите им вдоль перегородок, и мякоть отделится. Держите апельсины над миской, чтобы собрать в неё вытекающий сок. Все косточки нужно вытащить и выбросить. Оставшиеся пленки-перегородки тоже удалите. Получившиеся чашечки будем наполнять начинкой, поэтому им надо придать устойчивость – срежьте снизу каждой половинки немного кожуры, чтобы получилось донышко.

· Чашечки готовы, теперь приготовим начинку. Орехи крупно нарубите, и поджарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и появления приятного аромата. Банан нарежьте кубиками.

· В небольшую миску наломайте шоколад, добавьте мед и сок от апельсинов, осторожно подогрейте на водяной бане или в микроволновке, чтобы шоколад расплавился, и размешайте до гладкости. Шоколад нельзя перегревать, под действием высокой температуры он сворачивается.

· Сливки взбейте в густую пену.

Добавьте к ним орехи, мякоть апельсина и кубики банана, и половину шоколадной массы.

Разложите по апельсиновым чашечкам-половинкам и полейте сверху оставшимся шоколадом.

Приятного аппетита!

