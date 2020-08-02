У порционных десертов в стаканчиках масса достоинств: вкусно, красиво, аппетитный вид, легко приготовить и удобно есть, можно сделать заранее и менять компоненты, исходя из наличия и настроения. Летом, в жару, ценно еще и то, что подается такой десерт холодным. Уменьшить калорийность можно, если заменить маскарпоне творожным сыром.

Сливочный мусс с бананом и карамельными овсяными хлопьями (на 4-6 порций)

Понадобится: Маскарпоне – 250 г,

Ряженка – 300 мл.,

Банан – 1 большой (250 г).,

Масло сливочное – 30 г,

Сахар – 30 г,

Овсяные хлопья – 70 г,

Желатин быстрорастворимый – 1 пакетик (на 0,5 литра жидкости). Итого: 880 г Белки 29, жиры 140, углеводы 172, ккал 2063 На 100 г: белки 3 жиры 16, углеводы 20, ккал 235

Этапы приготовления

1. Сначала приготовим овсяные хлопья в карамели – хрустящие, сладкие, с карамельно-ореховым вкусом. Это просто. На разогретую сковороду насыпьте сахар и положите масло. Когда масло растает и начнет плавиться сахар, насыпьте овсяные хлопья и размешайте.

2. Несколько минут, постоянно перемешивая, жарьте овсянку – за это время сахар превратится в карамель и равномерно покроет хлопья. Когда хлопья станут золотистыми, румяными, перекладывайте их тонким слоем на большую тарелку. Осторожно, карамель горячая! Хрустящими хлопья станут после того, как остынут.

3. Для мусса слегка взбейте маскарпоне, добавьте 2/3 ряженки и еще раз взбейте. Получится негустой крем.

4. Оставшуюся ряженку смешайте с желатином, немного подогрейте (не кипятите, ориентируйтесь на инструкцию на пакетике) при постоянном помешивании – до растворения желатина. Это быстро. Влейте в крем, перемешайте и поставьте в холодильник. Когда по краям крем начнет желироваться, станет плотным – взбейте еще раз, и снова поставьте в холодильник. Когда мусс загустеет, как сметана, можно раскладывать по стаканчикам/креманкам.

5. Укладывайте слоями, хрустящие хлопья-мусс-банан-мусс-хлопья.

6. Поставьте в холодильник на пару часов, чтобы мусс стал плотным.

Приятного аппетита!