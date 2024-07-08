7 простых рецептов домашнего мороженого

Рецептов домашнего мороженого довольно много, это и сливочное «как настоящее», и домашний сорбет, и эскимо, и поссет. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов вкусного мороженого. Рецепты простые, можно делать вместе с детьми!

Домашнее сливочное мороженое

Понадобится: Сливки 33 % - 0,5 л

Сгущенное молоко - 200 г

Для украшения карамель, какао, кокосовая стружка

Сорбет из дыни с лимонным соком

Понадобится: Дыня – без кожуры и семян – 1 кг;

Лимон – 1 маленький (цедра ½ чайной л., и сок по вкусу);

Сахар – 1/3 стакана;

Белок 1 яйца.

Черничное эскимо

Понадобится: На 4 порции: Сливки 33% или 23% - 200 мл.;

Черника – 2/3 стакана (или немного меньше);

Сахар – 2-3 ст.л.;

Ванильный сахар.

Малиново-кофейное мороженое

Понадобится: Сливки 33% - 500 мл.;

Малина – стакан;

Сахар – 3 -4 ст. ложки;

Ванильный сахар;

Очень крепкий кофе – 3-4 ст. ложки раствора

Десерт-мороженое с клубникой

Понадобится: клубника 300 г;

греческий йогурт 120 г;

шоколад 150 г;

подсолнечное масло 30 мл

И крем, и десерт, и мороженое! Лимонный поссет

Понадобится: лимон 1 шт. (30 мл сока);

ванильный сахар 5 г;

сливки 33 % 200 г;

сахар 50 г

Грушево-лимонное эскимо

Понадобится: На 4 порции: Груша спелая мягкая – 1 шт.;

Сыр творожный – 150 гр.;

Лимонный сок из 1/3 лимона;

Цедра лимонная – 1 чайная ложка;

Мед – 1 -2 стол. ложки. В этих рецептах сахар и мед можно заменить сгущенкой.

Желаем вам приятного аппетита и радостных минут!