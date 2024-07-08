7 простых рецептов домашнего мороженого
Рецептов домашнего мороженого довольно много, это и сливочное «как настоящее», и домашний сорбет, и эскимо, и поссет. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов вкусного мороженого. Рецепты простые, можно делать вместе с детьми!
Домашнее сливочное мороженое
Понадобится:
- Сливки 33 % - 0,5 л
- Сгущенное молоко - 200 г
- Для украшения карамель, какао, кокосовая стружка
Сорбет из дыни с лимонным соком
Понадобится:
- Дыня – без кожуры и семян – 1 кг;
- Лимон – 1 маленький (цедра ½ чайной л., и сок по вкусу);
- Сахар – 1/3 стакана;
- Белок 1 яйца.
Черничное эскимо
Понадобится:
На 4 порции:
- Сливки 33% или 23% - 200 мл.;
- Черника – 2/3 стакана (или немного меньше);
- Сахар – 2-3 ст.л.;
- Ванильный сахар.
Малиново-кофейное мороженое
Понадобится:
- Сливки 33% - 500 мл.;
- Малина – стакан;
- Сахар – 3 -4 ст. ложки;
- Ванильный сахар;
- Очень крепкий кофе – 3-4 ст. ложки раствора
Десерт-мороженое с клубникой
Понадобится:
- клубника 300 г;
- греческий йогурт 120 г;
- шоколад 150 г;
- подсолнечное масло 30 мл
Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке
И крем, и десерт, и мороженое! Лимонный поссет
Понадобится:
- лимон 1 шт. (30 мл сока);
- ванильный сахар 5 г;
- сливки 33 % 200 г;
- сахар 50 г
Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке
Грушево-лимонное эскимо
Понадобится:
На 4 порции:
- Груша спелая мягкая – 1 шт.;
- Сыр творожный – 150 гр.;
- Лимонный сок из 1/3 лимона;
- Цедра лимонная – 1 чайная ложка;
- Мед – 1 -2 стол. ложки. В этих рецептах сахар и мед можно заменить сгущенкой.
Желаем вам приятного аппетита и радостных минут!
