Сладкие блюда

7 простых рецептов домашнего мороженого

Рецептов домашнего мороженого довольно много, это и сливочное «как настоящее», и домашний сорбет, и эскимо, и поссет. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов вкусного мороженого. Рецепты простые, можно делать вместе с детьми!

Домашнее сливочное мороженое

Понадобится:

  • Сливки  33 % - 0,5 л
  • Сгущенное молоко - 200 г
  • Для украшения карамель, какао, кокосовая стружка

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

Сорбет из дыни с лимонным соком

Понадобится:

  • Дыня – без кожуры и семян – 1 кг;
  • Лимон – 1 маленький (цедра ½ чайной л., и сок по вкусу);
  • Сахар – 1/3 стакана;
  • Белок 1 яйца.

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

Черничное эскимо 

Понадобится:

На 4 порции:

  • Сливки 33% или 23% - 200 мл.;
  • Черника – 2/3 стакана (или немного меньше);
  • Сахар – 2-3 ст.л.;
  • Ванильный сахар.

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

Малиново-кофейное мороженое

Понадобится:

  • Сливки 33% - 500 мл.;
  • Малина – стакан;
  • Сахар – 3 -4 ст. ложки;
  • Ванильный сахар;
  • Очень крепкий кофе – 3-4 ст. ложки раствора

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

Десерт-мороженое с клубникой

Понадобится:

  • клубника 300 г;
  • греческий йогурт 120 г;
  • шоколад 150 г;
  • подсолнечное масло 30 мл

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

 

И крем, и десерт, и мороженое! Лимонный поссет

Понадобится:

  • лимон 1 шт. (30 мл сока);
  • ванильный сахар 5 г;
  • сливки 33 % 200 г;
  • сахар 50 г

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

 

Грушево-лимонное эскимо

Понадобится:

На 4 порции:

  • Груша спелая мягкая – 1 шт.;
  • Сыр  творожный – 150 гр.;
  • Лимонный сок из 1/3 лимона;
  • Цедра лимонная – 1 чайная ложка;
  • Мед – 1 -2 стол. ложки. В этих рецептах сахар и мед можно заменить сгущенкой.

Рецепт приготовления вы найдете по этой ссылке

 

Желаем вам приятного аппетита и радостных минут!

Сладкие блюда
