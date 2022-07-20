Порционный десерт. Шоколадно-банановый трайфл

Трайфл – это классический английский десерт, который украшает английские трапезы уже более четырех веков. В переводе трайфл означает «пустяк». Думаю, это потому, что готовить трайфл в домашних условиях по этому рецепту просто, он получится у вас с первого раза!

Этот десерт можно подать порционно, в стеклянных бокалах или стаканах. Отличный вариант для пижамной вечеринки, праздничного стола или летнего ужина. Не забудьте украсить трайфл малиной или свежей клубникой!

Шоколадно-банановый трайфл

Ингредиенты Для теста:

- яйца 2 шт.;

- сахар 250 г;

- сливочное масло 60 г;

- растительное масло 50 мл;

- мука 230 г;

- какао порошок 70 г;

- разрыхлитель 1 ч. л.;

- молоко 250 мл;

Для крема:

- сливки 33% 300 г;

- творожный сыр 140 г;

- сахарная пудра 60 г;

Для глазури:

- шоколад 100 г;

- сливки 33% 80 мл;

Начинка:

- банан 2 шт.

Из этого количества продуктов у вас получится 5-6 порций трайфла.

Приготовление:

1. Начнем с приготовления шоколадного бисквита. Бисквит по этому рецепту получится пышный, высокий и пористый, вы можете его использовать и для другой шоколадной выпечки.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливочное масло комнатной температуры, растительное масло и молоко, перемешайте. Просейте муку, какао и разрыхлитель в тесто, перемешайте до однородности.

2. Выложите тесто в форму, она может быть любой, ведь после выпекания мы превратим бисквит в крошку. Главное условие - не слишком маленького диаметра, чтобы тестро распределилось не толстым слоем и бисквит пропекся.

3. Ставим тесто в разогретую до 180⁰ духовку и выпекаем 30-40 минут, в зависимости от глубины формы. Периодически проверяйте бисквит деревянной палочкой, проткните его в серединке, если палочка осталась сухой, можно доставать.

4. Дайте бисквиту полностью остыть, чтобы это было быстрее, можно разломать его на куски. Когда бисквит остынет, сделайте из него крошку.

5. Для крема нужны холодные сливки. Вылейте их в миску, добавьте сахарную пудру и взбейте, пока масса не станет густой. Добавьте творожный сыр, взбейте до однородности.

6. Начинку можно сделать любую: клубнику, малину, смесь ягод. Я люблю сочетание шоколада и банана, поэтому в начинке трайфла у меня банан, нарезанный тонкими кругляшами.

7. Собирать десерт можно в стакане или широком бокале, в чем вам будет удобно. На дно кладем слой крошки из бисквита, затем слой крема, затем банан. Повторяйте этот порядок слоев, пока не заполнится бокал. Последним слоем должен быть крем, распределите его и немного прижмите, чтобы глазурь легла ровнее.

8. Для глазури согрейте сливки, чтобы они были горячими, но не вскипели. Добавьте в них шоколад, хорошо перемешайте и дайте немного остыть. Затем залейте десерты глазурью и украсьте ягодами, орехами или фруктами.

Все готово, приятного аппетита!