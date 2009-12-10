Конфеты домашние: «Кешью в кунжуте», «Баунти» и «Чернослив в шоколаде»!

Эта статья появилась благодаря Берсенюше, которая предложила изготовить заранее всяких домашних конфет для новогодних подарков родным и друзьям: ее идеи читайте в статье Мягкий грильяж в шоколаде «Рыжик» и конфеты из белого шоколада «Зимняя вишня» (автор Bersenusha ) И я сразу вспомнила…

«…Большая ёлка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пёстрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звёздочки, сверкали на темных ветках, и ёлка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу это описать!..»

Узнаете? «Щелкунчик и Мышиный король», точно! Вы тоже представляли себя у этой дивной елки, мысленно хрустели сахарным орешком и облизывали пальцы, измазанные шоколадной глазурью? Чудесная сказка моего детства… я закрываю глаза и снова вижу себя девчушкой с двумя косичками-«баранками», тепло пахнет хвоей, орешки на ёлке в самом деле волшебные, рядом мама и от жизни ждешь только хорошее. Детские воспоминания столь сильны и отчетливы, что, пожалуй, я хочу засахарить орешки… а потом можно будет устроиться с ними возле ёлочки и еще раз перечитать Гофмана .

Присоединяйтесь к изготовлению домашних конфет! Подарите своим близким хрустящее или шоколадное удовольствие - в вазочке; в баночке или коробочке, заботливо упакованной в красивую бумагу; или в мягком мешочке, висящем на еловой ветке.

Я верю, что еда и вправду хранит те эмоции, с которыми её готовили – стало быть, если в каждую конфетку мысленно «вкладывать» искренние пожелания счастья и здоровья, любви и удачи, то волшебная новогодняя ночь непременно все это исполнит, ведь «под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается».

Кешью в кунжуте

Быстро. Легко. И вкусно .

Понадобится:

Кешью – 250 гр.;

Мед – 1,5 ст. ложки;

Сахар – 1/3 стакана;

Кунжут – ок. 80 гр.;

· Орехи возьмите не жареные, поджарятся в процессе изготовления .

· Мед нужен жидкий, если у вас густой - подогрейте в микроволновке буквально несколько секунд, или на плите.

· Кунжут поджарьте на сухой сковородке до приятного аромата и светло-желтого оттенка.

· Кладу орехи в миску, заливаю жидким медом и хорошо перемешиваю – так, чтобы каждый орешек был в меду.

Посыпаю сахаром и снова перемешиваю – сахар должен прилипнуть к меду и теперь орешки равномерно «обсахаренные».

· На сковородке разогреваю столовую ложку растительного масла без запаха, высыпаю кешью в сахаре и жарю на среднем огне, все время помешиваю.

Довольно скоро сахар расплавится, пожелтеет, и вкусно запахнет конфетками-карамельками – значит, пора!

Перекладываем кешью (сейчас он уже в карамели!) в миску с кунжутом, и снова надо хорошо и быстро перемешать - чтобы кунжут прилип к карамели, пока она не застыла.

Готово! Дайте орешкам остыть, и они станут хрустящими.

Кокосовые «вродеБаунти»

Просто и быстро . Примерно 20-25 штук.

Понадобится:

Белый шоколад – 100 гр.;

Сливки 33% – 100 мл.;

Масло сливочное (лучше 82,5%) – 40 гр.;

Кокосовая стружка – 2 стакана «с горкой» (прим. 200 гр.);

Сахарная пудра (кто любит сладкие конфеты) – 2-3 ст. ложки;

Шоколад черный (для глазури) – 150 гр.;

Опционально – ликер, ром или коньяк для ароматизации начинки.

· Белый шоколад, сливки и сливочное масло надо растопить – я в микроволновке, это быстро, а можно в небольшой кастрюльке или ковшике на плите. Размешиваем до однородности. Если конфеты для взрослых – ароматизируйте ромом/коньяком/ликером, по вкусу. Я немного апельсиновой цедры положила.

· Кокосовую стружку высыпаем в шоколадно-сливочную смесь, перемешиваем – получилась начинка. Попробуйте, если для вас несладко – добавьте пару ложек сахарной пудры.

· Получившееся «тесто» выложите на пергамент и раскатайте/расплющите в прямоугольный пласт толщиной в 1,5 сантиметра. Разрежьте на квадратики (ромбики, прямоугольники) и отправьте в холодильник – пусть остынет и станет потверже.

· Для глазури разогреваем на водяной бане темный шоколад. У меня два ковшика – поменьше и побольше, в нижнем вода – она должна быть на грани закипания, но не кипеть. Быстро растопить шоколад можно в небольшой миске в микроволновке, (только не перегрейте – будет горчить), и поставить миску с растопленным шоколадом в другую, с кипятком. Если шоколад с большим содержанием какао – можно добавить чайную ложку сливочного масла или жирных сливок, он станет более текучим; правда, и таять будет легче.

· Каждый квадратик начинки окунаю в шоколад, при помощи двух вилок – и выкладываю на пергамент. Готово?

Теперь надо переставить конфеты в холодильник часа на 2-3, чтобы застыла глазурь. Когда застынет, переложите в вазочку-коробочку, если есть бумажные манжетки для конфет – разложите в них. Хранить лучше в холодильнике.

Приятного аппетита!

Чернослив в шоколаде

Всем известный и всеми любимый .

Понадобится:

Чернослив – 20-25 шт.;

Миндаль – 20-25 шт.;

Темный шоколад – 100 гр.

Опционально – ром/коньяк или апельсиновый сок (замочить чернослив).

Примечание. Конечно, «зашоколадить» можно любой сухофрукт, и миндальные орехи заменить другими.

· Лучше купить чернослив уже без косточек. Или придется их аккуратно вытащить. Если чернослив сухой, заранее полейте его апельсиновым соком или ромом/коньяком и оставьте на несколько часов для размягчения.

· Миндаль нужно очистить – заливаем кипятком на минуту-две, и кожица очень легко снимется. Очищенные ядра жарим – в духовке (180 гр.), на сковородке (на небольшом огне, иначе подгорят снаружи и будут сырые внутри) или в микроволновке (на 60% мощности, и присматривайте - внутри жарятся быстрее, чем снаружи).

· Для глазури разогреваем на водяной бане темный шоколад. У меня два ковшика – поменьше и побольше, в нижнем вода – она должна быть на грани закипания, но не кипеть. Если шоколад с большим содержанием какао – можно добавить чайную ложку сливочного масла или жирных сливок, он станет более текучим; правда, и таять будет легче.

· Дальше все просто – миндалинку прячем внутрь черносливины, обмакиваем в растопленный шоколад – и в холодильник.

Застыл шоколад – готово, можно чай пить. Я еще какао-порошком половину конфет посыпала.