Ванильный соус к яблочным пирогам

Наверное, было бы неправильным, говоря о яблочных пирогах, умолчать о ванильном соусе – по-моему, они просто созданы друг для друга. В классическом варианте в паре с соусом должен выступать, разумеется, яблочный штрудель, но ванильный соус подходит не только к яблочной, но практически к любой фруктовой или ягодной выпечке, к суфле и муссам, творожной запеканке, оладьям и блинчикам. Простой и замечательно вкусный летний десерт получается из свежих ягод – их надо просто полить ванильным соусом и украсить безешками или крупными крошками песочного печенья. Зимой вместо ягод берем яблоки: печеные яблоки с ванильным соусом, тертыми орехами и шоколадной стружкой чудо как хороши.

Чтобы сварить ванильный соус, нужны минимальные кулинарные навыки и немного терпения – помешивать соус во время варки, чтобы он равномерно загустел.

Делаем?

Ванильный соус

Понадобится:

Яйца (только желтки) – 3 шт. (4 шт., если маленькие);

Сахар – 1/3 стакана;

Ванильный сахар – ½ чайной ложки;

Крахмал – 1 чайная ложка;

Молоко – 100 мл. (полстакана);

Сливки 20% – 200 мл.;

Примечание. Можно сварить соус только на молоке, или на 10% сливках.

· Желтки отделить от белков. Белки в этом рецепте не понадобятся, их можно заморозить, а потом достать и испечь безе или бисквит на одних белках. Желтки взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, пока не получится густой светлый крем. Удобно это делать в кастрюле или сотейнике с толстым дном, а потом в этой же посудине и варить соус.

· Молоко и сливки нагреваем почти до кипения, чтоб стали горячими, но не закипели. Понемногу вливаем в желтковый крем, энергично помешивая, иначе могут образоваться комки. Если комочки все ж получатся, не печальтесь – просто процедите готовый соус

· Ставим кастрюльку на слабый/средний огонь, и варим до загустения, часто помешивая, особенно у стенок и на дне. У меня уходит на это примерно 10 минут.

!Важно: не давайте соусу кипеть, он может расслоиться.

· Готовый соус обволакивает ложку, то есть не стекает, а покрывает её равномерным слоем – хорошо видно на выпуклой стороне ложки. При этом соус не станет очень густым, а будет напоминать по консистенции довольно жидкую сгущенку.

· Все, теперь надо быстро остудить. Ставим кастрюльку в холодную воду и помешиваем немного. При остывании соус станет чуть более густым.

· Осталось отрезать кусочек хрустящей, ароматной яблочной слоёнки и…