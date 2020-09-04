Если у вас урожай яблок, обязательно приготовьте домашний яблочный мармелад. Предлагаем простой рецепт мармелада в домашних условиях: понадобятся только яблоки, сахар и загуститель, который и превращает яблочное пюре в конфету.

Из загустителей чаще всего используют агар-агар и пектин. Агар-агар делает мармелад хрупким, ломким, немного «стеклянным», а пектин дает ту самую «правильную» упругую и вязкую мармеладную структуру.

По желанию можно добавить корицу, лимонную цедру или имбирь в качестве ароматизатора, или оставить натуральный яблочный вкус.

Домашний мармелад на пектине

Понадобится: Яблоки – 1 кг. или яблочное пюре – 500 г, Сахар – 400 г, Пектин –10 г, Лимонный сок (если нужно подкислить сладкие яблоки). Итого: 900 г Белки 2.5, жиры 1.5, углеводы 510, ккал 2065 На 100 г: белки 0.3 жиры 0.2, углеводы 58, ккал 227.

Этапы приготовления

1. Для приготовления пюре яблоки вымойте, очистите от кожуры и серединки (семечки и семенная камера), разрежьте на четвертинки или меньше. Теперь можно запечь яблоки в духовке, или потушить в кастрюле, сотейнике, мультиварке.

2. Я готовила в мультиварке на режиме «гречка», добавив треть стакана воды, чтобы не пригорели - яблоки попались не очень сочные. Можно готовить на режиме "тушение". Тушите до полной мягкости яблок.

3. Если хотите испечь яблоки в духовке, готовьте в форме для запекания. Налейте немного воды и закройте крышкой или фольгой, пеките при 180-200 градусов духовке также до полной мягкости. В конце откройте фольгу\крышку и дайте испариться образовавшемуся соку.

4. Остудите яблоки и измельчите блендером или протрите через сито, чтобы получилось пюре. Если яблоки очень сладкие, можете добавить лимонный сок, иначе мармелад может отказаться чересчур сладким. Отмерьте 500 граммов.

5. Отложите полстакана сахара и соедините его с пектином, хорошо перемешайте.

6. Оставшийся сахар и яблочное пюре положите в кастрюлю, лучше широкую, и варите на среднем огне, помешивая.

Через некоторое время (зависит от начальной густоты пюре) яблочная масса загустеет. Проведите по дну лопаточкой – если след не исчезает 1-2 секунды, пюре достаточно густое.

7. Высыпьте пектин с сахаром, хорошо размешивая, чтобы не было комков. Варите еще 3 минуты и снимите с огня.

8. Форму проложите пищевой пленкой, вылейте туда будущий мармелад и разровняйте. Оставьте при комнатной температуре на сутки, для стабилизации.

9. После этого мармелад станет плотным, и его можно будет резать. Обваляйте нарезанный мармелад в сахаре.

С указанным в рецепте количеством сахара получается довольно плотный и сладкий мармелад – конфета. Если не уваривать пюре и уменьшить количество сахара, получится густой конфитюр, который можно намазывать на хлеб.

Приятного аппетита!