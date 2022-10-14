Вафли с творогом и бананом. ПП рецепт для электровафельницы

Рецепты правильного питания часто подразумевают отсутствие сахара и пшеничной муки. А если хочется сладкого? Предлагаем простой рецепт для электровафельницы - пышные венские вафли. Рецепт десерта для правильного питания - без сахара и пшеничной муки.

ПП вафли из банана и творога

Ингредиенты:

- мягкий творог 1 упаковка 200 г;

- спелые бананы 2 шт.;

- яйцо 2 шт.;

- рисовая мука 4-5 ст. л.;

Приготовление:

1. Для этого рецепта понадобится мягкий творог или творожная масса без сахара - с этим вообще не будет хлопот. Если у вас творог зернистый, протрите его через сито. Можно даже размять вилкой - в готовых вафлях мелкие "зернышки" не будут ощущаться.

2. Бананы разминаем вилкой до консистенции пюре. Соединяем с творогом. Яйца взбиваем вилкой и добавляем к тесту. Просеиваем муку, хорошо перемешиваем. У вас получится густое, вязкое тесто, по консистенции похожее на деревенскую сметану.

3. В разогретую вафельницу выкладываем по 1-1,5 столовых ложки теста. Жарим 3-4 минуты. Вафельницу можно смазать маслом.

Из такого количества теста у меня получилось 8 штук. Вафли получаются ароматные, мягкие, с ярким вкусом банана и легким творожным послевкусием. Они получаются чуть-чуть сладкими за счет банана, поэтому, если не придерживаетесь ПП, добавьте сахар.

Подавайте со сметаной или легким йогуртом и ягодами, ешьте, пока горячие!

Приятного аппетита!

