Чем ближе к Новому году, тем длиннее перечень важных дел, и все быстрее крутятся стрелки и сменяют друг друга циферки на циферблатах Надо успеть! Сделать, купить, сварить, написать, позвонить, убрать, приготовить и прочее, и прочее… Несмотря на предновогодний цейтнот, найдите возможность – и заготовьте «материалы и инструменты». А 31 числа вам понадобится всего час времени, чтобы вместе с детьми соорудить замечательные съедобные украшалки для новогоднего стола. Очень нужное и полезное мероприятие! Загибаю пальцы: с детьми пообщались-поиграли, творческие способности в них поразвивали, тортики-салатики новогодними символами украсили, и семье, и себе любимой новогоднее настроение создали…

Не буду больше агитировать . Смотрите картинки! Мы с Апельсинкой получили заряд хорошего настроения, радовались и развлекались, как дети («ой… а я только что его руку нечаянно съела… и воротник тоже…»). А наши настоящие дети - три девочки разного возраста были очень недовольны проводимой фотосессией и поминутно выкрикивали: «ну когда уже можно будет снеговика???». Или «дайте, да-а-а-айте ёлочки мне кусочек!» Или «а я еще бычка не пробовала! – а я только голову и ногу у него съела!»

Идеи подсмотрены в книжке Ирины Степановой «Необычные сладости из мармелада, шоколада, зефира». Если встретится в продаже – купите, или хотя бы пролистайте! Приятная и полезная книга, простые понятные идеи для украшения детских тортиков.

Елка

Понадобится:

Мармеладки зеленые

Зефир

Сладкая соломка

Посыпка для торта (любая, но серебристые шарики будет идеально!)

1. В половинку зефира воткните соломку – это ствол будущей ёлочки.

2. Мармеладки нарежьте плоскими ломтиками – слоями, часть ломтиков разрежьте по диагонали (получится что-то вроде треугольников), или срежьте с одного конца уголки – заострите. Это, понятное дело, еловые лапы .

3. Разберите лапы по размеру – большие на нижний ярус, маленькие – наверх.

4. Собираем елочку. Плотно прижимайте ветки-лапы к стволу. Если плохо прилипает – можно смазать ствол чем-нибудь липким, медом, например. У нас так прилипало.

5. Макушку-вершинку сделайте из целой мармеладины – просто обрежьте её ножом, придав форму конуса.

6. Украшаем посыпкой для тортов. Идеально – шарики, серебристые или золотистые.

Снеговик

Понадобится:

Конфеты в кокосовой обсыпке (типа «Рафаэлло»)

Зефир

Сладкая соломка (мы крепили еще и на зубочистки)

Мармеладка красного или оранжевого цвета

Маленькие шоколадные драже

Мармеладка типа «червячки», темного цвета

Тарталетка

1. В половинку зефира воткните соломку – на неё будем крепить снеговика.

2. В кокосовых конфетках надо сделать сквозные отверстия, чтобы надеть на соломку. «Рафаэлло» проткнуть насквозь не очень-то легко, там внутри орешек, поэтому «голову» к «телу» крепили зубочисткой.

3. Из оранжевой мармеладки вырежьте нос-морковку. Маленькие шоколадные драже - это «глаза». Можно вырезать их из темной изюминки. Наш снеговик зеленоглазый – пригодились остатки мармелада от ёлочки. Приклеить нос и глаза можно при помощи капельки меда или густого джема, повидла, варенья.

4. Надеваем шапку – тарталетку… мы смеялись! Наш «отдел закупок» немного промахнулся с размером, и снеговик категорически отказался носить такую шляпу – он молча падал . Вывод: при покупке соотносите размеры головы и шляпы… то есть конфетки и тарталетки . И мы сделали ему котелок из половинки мармеладины.

5. Для изготовления метлы нужна соломка и мармеладный червячок. От «червячка» отрежьте кусочек, и на одном конце сделайте разрезы – это прутики, прикрепите его к соломке, и воткните в зефир.

P.S. – Идея! Можно обойтись без «рафаэлок» - скатайте шарики из сладкой творожной (сырковой) массы и обваляйте в кокосовой стружке. Тогда даже получится самостоятельный детский десерт, а не только украшение. Особенно, если дополнить его «снежным сугробом» из шарика пломбира .

Бычок

Понадобится:

Зефир в шоколаде

Сладкая соломка

Мармеладки круглые для копыт

Бегемотик «Happy Hippo» от Kinder - прямо уже готовая морда бычка (или конфетка-батончик)

Маленькие шоколадные драже (глаза)

Изюминка темная (для рогов)

Мармеладка типа «червячки», темного цвета

1. Приготовьте 4 одинаковые по длине соломинки. Воткните их в мармеладки-копытца – получились ноги.

2. В половинку зефира (в донышко, оно плоское) вставьте «ноги»

3. Хвостик вышел из мармеладного жевательного червячка. Он хорошо режется ножницами, кстати. На конце хвоста – кисточка (утолщение). Прикрепляется на соответствующее место путем протыкания дырочки и впихивания в неё кончика хвоста .

4. Морды продаются практически готовые . Киндеровский бегемотик «легким движением руки» превращается в прекрасного бычка – только надо отсечь лишнее . Сверху сделайте узкий вертикальный разрез – в него вставим рога и уши. Рога вырезала из изюминки, уши – из мармеладки.

5. Голова готова, крепим её к туловищу соломинкой или зубочисткой, готово!

6. Нет бегемотика? Берем конфетку цилиндрической формы. Для крепления рогов и ушей также сделайте прорезь. Изюмные рога и мармеладные ушки - и он уже симпатичен . Глазки я смастерила тоже из кусочков изюма, а чтоб вставить их на место, надо предварительно сделать углубления чем-нибудь острым (зубочисткой же) .

7. Последний штрих – чертим бороздку по окружности конфеты и ямки-ноздри на её торце. Присоедините голову к туловищу, и – вуаля! – символ наступающего года перед вами во всей своей красе!

Приятного аппетита!