То, что нужно после праздников! Вкуснейшие супы для всей семьи
Это сложно принять, но длинные новогодние каникулы закончились, пора вернуться к прежнему меню. Чтобы немного прийти в форму, еда должна быть легкой, но, чтобы пережить январские морозы, сытной и горячей. Суп - идеальное решение! Предлагаем вам два варианта действительно вкусных супов, которые готовятся из доступных продуктов и понравятся всем членам семьи.
Суп с говядиной и фасолью
Ингредиенты на 4 порции:
- Говядина 300-400 г;
- Картофель 2 шт;
- Морковь 1 шт;
- Луковица 1 шт;
- Красный сладкий перец 1 шт;
- Консервированная фасоль в томатном соусе 200 г;
- Томаты черри 100 г;
- Чеснок 2-3 зубчика;
- Соль;
- Копчёная паприка 1/2 ч.л.;
- Свежая кинза;
- Растительное масло;
- Сливочное масло.
1. Сварим бульон. В холодную воду кладем говядину. Также добавьте четвертику луковицы, крупные кусочки морковки, пару веточек кинзы и лавровый лист. Бульон должен вариться не менее часа, пока мясо не станет мягким.
2. Приготовим обжарку. На сковороду наливаем чайную ложку растительного масла и обжариваем на нем пару зубчиков чеснока, затем добавляем нарезанный лук и чайную ложку сливочного масла. Когда лук станет золотистым, добавим нарезанную кубиками морковку, минут через 5 отправляем нарезанный сладкий перец. Овощи тушатся минут 10, в процессе можно добавить немного воды. В конце кладем копченую паприку.
3. Когда мясо сварилось, вынимаем его из бульона, как и все овощи, которые уже отдали свои вкусы и ароматы. Картофель, нарезанный кубиками, отправляем в бульон, минут через 10 туда же идут обжарка и кусочки нарезанной говядины. Варим минут 15-20, пока овощи не станут мягкими. Добавляем соль по вкусу. Отправляем банку консервированной фасоли прямо с томатным соусом. Варим еще минут 5.
4. Для подачи обжарим помидоры черри. На сковороду добавим растительное и сливочное масло (буквально капельку), нарезанные зубчики чеснока и соль. Когда масло разогреется, выложим половинки черри. Минут через 5 помидоры будут готовы.
5. Подаем суп с подпечёнными томатами, чесноком и кинзой. Это пряность тут идеально подходит. Со сметаной очень вкусно!
Суп с куриными фрикадельками и нежным сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- Куриный фарш 300 г;
- Картофель 2 шт;
- Морковь 1 шт;
- Луковица 1 шт;
- Красный сладкий перец 1 шт;
- Чеснок 2-3 зубчика;
- Плавленный сливочный сыр 200 г;
- Соль;
- Свежая кинза или петрушка;
- Растительное масло;
- Сливочное масло.
1. Приготовим фрикадельки из куриного фарша. У нас заранее пропущенный через мясорубку фарш из куриных грудок. Добавляем в него мелконарезанные лук и чеснок, соль и черный свежемолотый перец. Формируем небольшие шарики.
2. Обжариваем мясные шарики в небольшом количестве растительного и сливочного масла. До золотистой корочки.
3. Варим нарезанный кубиками картофель в подсоленной воде.
4. Делаем обжарку: на сковороду наливаем чайную ложку растительного масла и обжариваем на нем пару зубчиков чеснока, затем добавляем нарезанный лук и чайную ложку сливочного масла. Когда лук станет золотистым, добавим нарезанную кубиками морковку, минут через 5 отправляем нарезанный сладкий перец.
5. Отправляем овощи и фрикадельки к наполовину сваренному картофелю в кастрюле. Варим еще минут 10. В конце добавляем плавленный сыр, доводим до кипения и убираем с огня. Суп готов!
Суп подаем с кинзой, петрушкой или укропом по вкусу. Горячий, сливочный и очень нежный суп, с щедрой порцией сочных фрикаделек.
Приятного аппетита!
Всегда думала что фрикадельки это маленькие круглые шарики)))
А тут... Мммм .. не они, но суп наверняка вкусный
У меня дочка любит борщ именно с фасолью, сам борщ не особо, но если добавляю туда фасоль, ест с большим удовольствием (я иногда консервы добавляю, иногда обычную (её сложнее, конечно, ночь/день/сутки (ну как выйдет) в воде выдержать, и потом еще не менее часа варить))
Я думала тут рецептов, насохраняю супов разных, а тут всего 2 супчика...