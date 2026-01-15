Форум
Аверина Юлия
Супы

То, что нужно после праздников! Вкуснейшие супы для всей семьи

Это сложно принять, но длинные новогодние каникулы закончились, пора вернуться к прежнему меню. Чтобы немного прийти в форму, еда должна быть легкой, но, чтобы пережить январские морозы, сытной и горячей. Суп - идеальное решение! Предлагаем вам два варианта действительно вкусных супов, которые готовятся из доступных продуктов и понравятся всем членам семьи. 

Суп с говядиной и фасолью

Ингредиенты на 4 порции:

  • Говядина 300-400 г;
  • Картофель 2 шт;
  • Морковь 1 шт;
  • Луковица 1 шт;
  • Красный сладкий перец 1 шт;
  • Консервированная фасоль в томатном соусе 200 г;
  • Томаты черри 100 г;
  • Чеснок 2-3 зубчика;
  • Соль;
  • Копчёная паприка 1/2 ч.л.;
  • Свежая кинза;
  • Растительное масло;
  • Сливочное масло. 

1. Сварим бульон. В холодную воду кладем говядину. Также добавьте четвертику луковицы, крупные кусочки морковки, пару веточек кинзы и лавровый лист. Бульон должен вариться не менее часа, пока мясо не станет мягким. 

2. Приготовим обжарку. На сковороду наливаем чайную ложку растительного масла и обжариваем на нем пару зубчиков чеснока, затем добавляем нарезанный лук и чайную ложку сливочного масла. Когда лук станет золотистым, добавим нарезанную кубиками морковку, минут через 5 отправляем нарезанный сладкий перец. Овощи тушатся минут 10, в процессе можно добавить немного воды. В конце кладем копченую паприку. 

3. Когда мясо сварилось, вынимаем его из бульона, как и все овощи, которые уже отдали свои вкусы и ароматы. Картофель, нарезанный кубиками, отправляем в бульон, минут через 10 туда же идут обжарка и кусочки нарезанной говядины. Варим минут 15-20, пока овощи не станут мягкими. Добавляем соль по вкусу.  Отправляем банку консервированной фасоли прямо с томатным соусом. Варим еще минут 5. 

4. Для подачи обжарим помидоры черри. На сковороду добавим растительное и сливочное масло (буквально капельку), нарезанные зубчики чеснока и соль. Когда масло разогреется, выложим половинки черри. Минут через 5 помидоры будут готовы. 

5. Подаем суп с подпечёнными томатами, чесноком и кинзой. Это пряность тут идеально подходит. Со сметаной очень вкусно! 

Суп с куриными фрикадельками и нежным сыром

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриный фарш 300 г;
  • Картофель 2 шт;
  • Морковь 1 шт;
  • Луковица 1 шт;
  • Красный сладкий перец 1 шт;
  • Чеснок 2-3 зубчика;
  • Плавленный сливочный сыр 200 г;
  • Соль;
  • Свежая кинза или петрушка;
  • Растительное масло;
  • Сливочное масло. 

1. Приготовим фрикадельки из куриного фарша. У нас заранее пропущенный через мясорубку фарш из куриных грудок. Добавляем в него мелконарезанные лук и чеснок, соль и черный свежемолотый перец. Формируем небольшие шарики. 

2. Обжариваем мясные шарики в небольшом количестве растительного и сливочного масла. До золотистой корочки.

3. Варим нарезанный кубиками картофель в подсоленной воде.  

4. Делаем обжарку: на сковороду наливаем чайную ложку растительного масла и обжариваем на нем пару зубчиков чеснока, затем добавляем нарезанный лук и чайную ложку сливочного масла. Когда лук станет золотистым, добавим нарезанную кубиками морковку, минут через 5 отправляем нарезанный сладкий перец. 

5. Отправляем овощи и фрикадельки к наполовину сваренному картофелю в кастрюле. Варим еще минут 10. В конце добавляем плавленный сыр, доводим до кипения и убираем с огня. Суп готов! 

Суп подаем с кинзой, петрушкой или укропом по вкусу. Горячий, сливочный и очень нежный суп, с щедрой порцией сочных фрикаделек. 

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

6
Sтропа
16.01.26, 15:33

Всегда думала что фрикадельки это маленькие круглые шарики)))
А тут... Мммм .. не они, но суп наверняка вкусный

Аноним 576
16.01.26, 17:31

У меня дочка любит борщ именно с фасолью, сам борщ не особо, но если добавляю туда фасоль, ест с большим удовольствием (я иногда консервы добавляю, иногда обычную (её сложнее, конечно, ночь/день/сутки (ну как выйдет) в воде выдержать, и потом еще не менее часа варить))

Феячу
16.01.26, 21:43

Я думала тут рецептов, насохраняю супов разных, а тут всего 2 супчика...

Супы
