Coalla
Супы

Сначала — траханос, а потом покурим сигары…

Греческий суп «траханос» и оригинальная закуска «кубинские сигары»

Путешествуя по необъятным просторам Всемирной паутины мой голодный взгляд споткнулся о необычное название блюда на сайте http://www.gastromag.ru/ ... Блюдо называлось неиначе как "траханос" (гусары, молчать!) :D. Судя по названию, оно было родом из Греции и лингвистическое чутье меня не подвело. И это был суп. Экие зайтеники эти греки! И, несмотря на вечернее время (а, собственно говоря, когда как не к ночи готовить блюдо с таким названием?)  мной было принято волевое решение осуществить этот рецепт :ok:. До кучи там же был отрыт рецептег волшебной закуски со свободолюбивым названием "сигары кубинские". Вобщем сначала, траханос, а потом покурим...:blush:

Для траханоса нам потребуется:

 

  • картофель обыкновенный - 2 шт
  • морква - 2шт
  • лук  системы "репка" - 1 шт
  • сельдерей черешковый (то бишь стебли) - 1 (стебель)
  • лапша "траханос" (по-нашему "паутинка") - 100 гр
  • томаты резаные в сс (не гестапо, а собственный сок) - 250 гр
  • масло оливковое
  • соль, перец

 

Картоплю, моркву и лук режем кубиками и потом нещадно измельчаем в блендере. Сельдерей рубим. Мелко. Тем временем ставим на огонь литр воды обыкновенной системы H2O. В кипящую воду загружаем резаные томаты с соком и полученную овощную кашицу. Засекаем время и варим ровно 10 минут. далее засыпаем ту самую лапшу. Вот интересно, чем руководствовались греки, называя эту лапшу "траханос". Может, грубо говоря, пока ее сделаешь такую мелкую так затр***шься, что сил нет :crazy:?

 

 

Честно говоря, лень было лезть в словарь и узнавать значение этого слова. Подозреваю, что слово вполне обычное. Хотя, согласитесь, по русски звучит гораздо романтичнее - паутинка :angel:. Вобщем траханос ли, паутинка ли... Засыпаем и добавляем масло. Доводим до кипения и оставляем готовить на слабом огне еще 10 минут. Разливаем по тарелочкам и подаем с кусочками феты и сухариками :drinks:.

Поели? Теперь можно это дело перекурить! Отправляемся на Кубу! Готовим сигары кубинские :beach:.

Нам понадобится:

  • салат - ну сколько не жалко
  • творог обыкновенный - 200 гр
  • ветчина - 200 гр
  • сметана - 100 гр
  • огурец свежий - 1шт
  • огурец маринованный - на любителя
  • чеснок - 2 зубчика
  • петуршка - пучок
  • укроп (непадалик, ясен пень!) - пучок
  • соль, перец

 

Салат раздербаниваем на листья, тщательно моем и просушиваем. Готовим начинки. Начинки могут быть совершенно разные! Мы выбрали две.

Для первой: в размятый творог добавляем мелко порезанный укроп, маринованные огурчики и давленый чеснок, для сцепления добавляем сметану. Солим, перчим.

 

 

Для второй начинки мелко режем ветчину, свежий огурец и мелко порубленную петрушку. Заливаем сметаной. Солим, перчим.

 

Ну а далее все проще простого - выкладываем начинку на листья салата и сворачиваем их в форме сигар. Кто-то любит потолще, кто-то... Ну а нам, как говорится все равно, нам для салата:lol: :lol::lol:.

Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. И удовлетворенные ложимся спать!

Спокойной ночи и приятного аппетита!

 

 

 

