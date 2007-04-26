Путешествуя по необъятным просторам Всемирной паутины мой голодный взгляд споткнулся о необычное название блюда на сайте http://www.gastromag.ru/ ... Блюдо называлось неиначе как "траханос" (гусары, молчать!) . Судя по названию, оно было родом из Греции и лингвистическое чутье меня не подвело. И это был суп. Экие зайтеники эти греки! И, несмотря на вечернее время (а, собственно говоря, когда как не к ночи готовить блюдо с таким названием?) мной было принято волевое решение осуществить этот рецепт . До кучи там же был отрыт рецептег волшебной закуски со свободолюбивым названием "сигары кубинские". Вобщем сначала, траханос, а потом покурим...

Для траханоса нам потребуется:

картофель обыкновенный - 2 шт

морква - 2шт

лук системы "репка" - 1 шт

сельдерей черешковый (то бишь стебли) - 1 (стебель)

лапша "траханос" (по-нашему "паутинка") - 100 гр

томаты резаные в сс (не гестапо, а собственный сок) - 250 гр

масло оливковое

соль, перец

Картоплю, моркву и лук режем кубиками и потом нещадно измельчаем в блендере. Сельдерей рубим. Мелко. Тем временем ставим на огонь литр воды обыкновенной системы H2O. В кипящую воду загружаем резаные томаты с соком и полученную овощную кашицу. Засекаем время и варим ровно 10 минут. далее засыпаем ту самую лапшу. Вот интересно, чем руководствовались греки, называя эту лапшу "траханос". Может, грубо говоря, пока ее сделаешь такую мелкую так затр***шься, что сил нет ?

Честно говоря, лень было лезть в словарь и узнавать значение этого слова. Подозреваю, что слово вполне обычное. Хотя, согласитесь, по русски звучит гораздо романтичнее - паутинка . Вобщем траханос ли, паутинка ли... Засыпаем и добавляем масло. Доводим до кипения и оставляем готовить на слабом огне еще 10 минут. Разливаем по тарелочкам и подаем с кусочками феты и сухариками .

Поели? Теперь можно это дело перекурить! Отправляемся на Кубу! Готовим сигары кубинские .

Нам понадобится:

салат - ну сколько не жалко

творог обыкновенный - 200 гр

ветчина - 200 гр

сметана - 100 гр

огурец свежий - 1шт

огурец маринованный - на любителя

чеснок - 2 зубчика

петуршка - пучок

укроп (непадалик, ясен пень!) - пучок

соль, перец

Салат раздербаниваем на листья, тщательно моем и просушиваем. Готовим начинки. Начинки могут быть совершенно разные! Мы выбрали две.

Для первой: в размятый творог добавляем мелко порезанный укроп, маринованные огурчики и давленый чеснок, для сцепления добавляем сметану. Солим, перчим.

Для второй начинки мелко режем ветчину, свежий огурец и мелко порубленную петрушку. Заливаем сметаной. Солим, перчим.

Ну а далее все проще простого - выкладываем начинку на листья салата и сворачиваем их в форме сигар. Кто-то любит потолще, кто-то... Ну а нам, как говорится все равно, нам для салата .

Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. И удовлетворенные ложимся спать!