Если в этом году вы еще не варили щавелевый суп, самое время – сезон щавеля в разгаре. Вспоминайте любимый рецепт или сочиняйте новый – щавелевый суп снисходителен к импровизациям! (Вот, например, еще одна Суп щавелевый холодный (рецепт с видео) ) Варить на овощном или курином бульоне, положить ли рис и морковку, добавлять крапиву или достаточно хорошего пучка щавеля – решать хозяйке, в любом случае кисленький витаминный суп оценят по достоинству.

Щавелевый суп – еда сезонная, летняя, поэтому я люблю варить его на овощном бульоне или просто на воде, такой суп можно есть не горячим, ведь летом часто не хочется горячей еды; а чтобы он был более сытным, добавляю заранее сваренную перловку. И еще обязательно болтушку из сырого яйца, в самом конце варки, тогда суп получается с тонкими яичными ниточками-завитками, мы в детстве называли такой суп «кудрявым».

Варю зеленый суп, присоединяйтесь! А своими любимыми вариантами рецепта делитесь в комментариях!

Суп со щавелем

Понадобится:

Овощной бульон или вода – 1,5 литра;

Картофель – 2-3 шт.;

Лук репка – 1 шт.;

Морковь – 1 небольшая,

Перловая крупа – 0,5 стакана (не обязательно);

Щавель – 2 больших пучка;

Яйца – 2 шт.;

Соль и рубленый черный перец

Лук зеленый, сметана.

* Этот суп можно сварить без перловки. Если готовите с перловкой, сварите её заранее – в суп нужно положить вареную крупу, иначе она не успеет приготовиться.

* Картошку нужно нарезать кубиками, лук – мелко, морковь – соломкой. В кастрюле ставлю кипятиться воду или бульон, как закипит – опускаю картошку. Варить нужно до готовности. В сковороде разогреваю пару ложек растительного масла и обжариваю лук с морковкой.

* Щавель нужно перебрать, вымыть, отрезать толстые грубые нижние части стебля, и нарезать соломкой.

* В кастрюлю с картошкой опустите поджарку из лука и морковки, и готовую, уже сваренную перловку. Добавьте соль, перец. Если овощи мягкие, картошка сварилась, опускайте нарезанный щавель, доведите до кипения и варите еще пару минут.

* Заранее приготовьте яйца: разбейте в стакан или чашку, добавьте пару ложек воды и размешайте. Тонкой струйкой влейте в кипящий суп, все время размешивая его, яйца сварятся моментально – будут в виде хлопьев или «ниточек». Суп готов! Прямо в тарелке посыпаю мелко нарезанным зеленым луком, и подаю со сметаной.

Комментарии:

- Я знаю, что не всем нравится, как выглядит суп с такими яичными кудряшками, в таком случае варите яйца просто вкрутую, и добавляйте уже в тарелку – половинками или мелко рубленными. Хотя, на мой вкус, с рублеными яйцами не так нежно выходит.

- Щавель при варке становится бурым, теряет яркость цвета. Можно добавить шпинат, будет зеленее. Вообще можно положить много разной зелени – крапиву, укроп, петрушку, черемшу – будет очень вкусно, но трава с сильным вкусом и ароматом заглушит вкус щавеля. И будет уже, строго говоря, не щавелевый суп.

- Картошку можно слегка разварить или растолочь, суп будет более густым.